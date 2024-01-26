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  4. Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Испания
26 января 2024, 15:23 | Обновлено 26 января 2024, 16:50
2368
5

Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч

Завтра «Реал» сыграет против «Лас-Пальмаса»

26 января 2024, 15:23 | Обновлено 26 января 2024, 16:50
2368
5
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти сообщил, что ворота мадридского клуба в следующем матче будет защищать 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.

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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Карло Анчелотти
Источник Twitter
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Комментарии 5
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vh
Ще ніколи не робили такої драми з воротарями перед кожним матчем.
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+1
yan2018
Хотят продать за дорого, поэтому будет играть Лунин.
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0
Микола Захарченко
Недавно бачив один голлівудський фільм , там один класний джазовий музикант і деригент виховував з починаючого талановитого музиканта ( грав на ударних ) - світову зірку джазу . Постійно міняв місцями музикантів за найменшу помилку в виконанні , впливав психологічно , висміював при всьому оркестрі та на людях ... В кінці кінострічки геній музики таки " народився " . Мабуть Анчелотті також дивився цей фільм і полюбляє такі психологічні ходи )
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0
GloryUkraine
У Анчелотті вся надія на повернення Куртуа. Плану "В" не існує. 
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0
Vitason
Еще 100 раз можете все поменяться,все зависит от игры вратарей 
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0
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