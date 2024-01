Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти сообщил, что ворота мадридского клуба в следующем матче будет защищать 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.

🚨 JUST IN: Andriy Lunin will start tomorrow — confirms Carlo Ancelotti ✔️ pic.twitter.com/Gx64Rz9BPd