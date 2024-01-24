Кто фаворит в Анчелотти на место первого номера? В Испании раскрыли детали

В мадридском «Реале» продолжаются дебаты по поводу основного вратаря до конца текущего сезона.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, руководство «Реала» выступает за Андрея Лунина в вопросе стартового вратаря, к этому же мнению начал склоняться наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

Сообщается, что Лунин поразил всех своей упорной работой на тренировках, украинский вратарь тренируется даже тогда, когда у команды выходной. Андрей также улучшил игру в воздухе и у него за поседение время более высокая эффективность сейвов, что помогло ему обрести уверенность в этом сезоне.

«Реал» в ближайшее время ждет большое количество важных матчей, и тренерский штаб планирует выбрать основного вратаря на этот период, а не продолжать ротацию.

Ранее наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти прокомментировал вратарский вопрос в команде.