Кто фаворит в Анчелотти на место первого номера? В Испании раскрыли детали
Итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем
В мадридском «Реале» продолжаются дебаты по поводу основного вратаря до конца текущего сезона.
По информации авторитетного испанского издания Relevo, руководство «Реала» выступает за Андрея Лунина в вопросе стартового вратаря, к этому же мнению начал склоняться наставник «сливочных» Карло Анчелотти.
Сообщается, что Лунин поразил всех своей упорной работой на тренировках, украинский вратарь тренируется даже тогда, когда у команды выходной. Андрей также улучшил игру в воздухе и у него за поседение время более высокая эффективность сейвов, что помогло ему обрести уверенность в этом сезоне.
«Реал» в ближайшее время ждет большое количество важных матчей, и тренерский штаб планирует выбрать основного вратаря на этот период, а не продолжать ротацию.
Ранее наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти прокомментировал вратарский вопрос в команде.
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Але керівництво Реала та фанати давлять, бо видно, що різниці між ними нема, то краще підтримувати фактично власного молодого вихованця. Ніж Кепу, який під влітку.
Якби не давили фанаті і керівництво, то Анчелотті не ставив би Луніна.