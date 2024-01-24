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  4. Кто фаворит в Анчелотти на место первого номера? В Испании раскрыли детали
Испания
24 января 2024, 18:57 | Обновлено 24 января 2024, 19:01
2353
5

Кто фаворит в Анчелотти на место первого номера? В Испании раскрыли детали

Итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем

24 января 2024, 18:57 | Обновлено 24 января 2024, 19:01
2353
5
Кто фаворит в Анчелотти на место первого номера? В Испании раскрыли детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В мадридском «Реале» продолжаются дебаты по поводу основного вратаря до конца текущего сезона.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, руководство «Реала» выступает за Андрея Лунина в вопросе стартового вратаря, к этому же мнению начал склоняться наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

Сообщается, что Лунин поразил всех своей упорной работой на тренировках, украинский вратарь тренируется даже тогда, когда у команды выходной. Андрей также улучшил игру в воздухе и у него за поседение время более высокая эффективность сейвов, что помогло ему обрести уверенность в этом сезоне.

«Реал» в ближайшее время ждет большое количество важных матчей, и тренерский штаб планирует выбрать основного вратаря на этот период, а не продолжать ротацию.

Ранее наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти прокомментировал вратарский вопрос в команде.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага
Источник Relevo
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Комментарии 5
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vbrjkf
Та в кінець кінців - ви розберетесь, чия то ж..а ?!  
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+1
anacreon
Річ у тім, що Карло хоче ставити Кепу. Бо для нього важливіше ціна і статус голкіпера. А Кепу купляли за великі гроші і він грав у Челсі першим номером якийсь час. 
Але керівництво Реала та фанати давлять, бо видно, що різниці між ними нема, то краще підтримувати фактично власного молодого вихованця. Ніж Кепу, який під влітку.
Якби не давили фанаті і керівництво, то Анчелотті не ставив би Луніна.
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0
BATI-GOOOOOL
Шо опять !? Уже просто тошнит от этой темы!!!
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0
vruthiy-112
Вже шиза у Карло, Тепер Лунін вибирає.!!!
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0
Stanislav Saloid
Звичайна піар кампанія
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0
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