Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?

«Реал» в матче 21-го тура Ла Лиги победил «Альмерию» со счетом 3:2. Ворота «галактикос» защищал Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин остался в запасе. Испанский вратарь пропустил уже на 1-й минуте.

После матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти высказался о вратарском вопросе в команде.

«Я не привык менять вратарей. Я делал это раньше в «Реале» с Икером Касильясом и Диего Лопесом, и это не было чем-то плохим. Мы тогда выиграли Кубок Испании и Лигу чемпионов, надеюсь в этом сезоне нас ждет такой же успех», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Лунину новый контракт с повышением зарплаты.