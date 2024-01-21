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  4. Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?
Испания
21 января 2024, 20:52 | Обновлено 21 января 2024, 20:53
4252
0

Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?

«Реал» в последнем матче победил «Альмерию»

21 января 2024, 20:52 | Обновлено 21 января 2024, 20:53
4252
0
Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

«Реал» в матче 21-го тура Ла Лиги победил «Альмерию» со счетом 3:2. Ворота «галактикос» защищал Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин остался в запасе. Испанский вратарь пропустил уже на 1-й минуте.

После матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти высказался о вратарском вопросе в команде.

«Я не привык менять вратарей. Я делал это раньше в «Реале» с Икером Касильясом и Диего Лопесом, и это не было чем-то плохим. Мы тогда выиграли Кубок Испании и Лигу чемпионов, надеюсь в этом сезоне нас ждет такой же успех», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Лунину новый контракт с повышением зарплаты.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Альмерия Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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