Испания20 января 2024, 19:22 |
2893
8
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Украинец сможет зарабатывать на 3 миллиона больше
20 января 2024, 19:22 |
2893
8
24-летний украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин может продлить контракт с клубом.
Испанский журналист Томаса Гонсалеса рассказал, что «Реал» предложил украинцу новый контракт до 2030 года. Мадридский клуб планирует повысить и зарплату вратарю до 5.5 миллионов евро в год. Сейчас Андрей зарабатывает в Мадриде на три миллиона меньше.
Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта со «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».
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