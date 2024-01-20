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Испания
20 января 2024, 19:22 |
2893
8

Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту

Украинец сможет зарабатывать на 3 миллиона больше

20 января 2024, 19:22 |
2893
8
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин может продлить контракт с клубом.

Испанский журналист Томаса Гонсалеса рассказал, что «Реал» предложил украинцу новый контракт до 2030 года. Мадридский клуб планирует повысить и зарплату вратарю до 5.5 миллионов евро в год. Сейчас Андрей зарабатывает в Мадриде на три миллиона меньше.

Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта со «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».

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Андрей Лунин Реал Мадрид финансы продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 8
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micha(ZAKARPATTJA)
Я думав день закінчиться без новини про Луніна. Але є. Все впорядку
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+3
john
перед цим: перес хоче продати луніна і кепу
після цієї новини: луніна вигоняють, багато жовтого спорт ют
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+2
gvs58
Бабло класне, я б погодився..😂 Тай титулів у нього вже більше, ніж у Шеви. Хоча йому до Шеви...
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+1
Sheva19
Две главные новости зимнего трансферного окна .Останетьса ли Лунин в Реале И Продадут ли Судакрва 
Ответить
0
Sheva19
Ни дня без Лунина .Да Андрюха с теплой Испании никуда не уедет 
Ответить
0
Умник
Андрей профи. 
Ответить
0
ByrJIyckp
Ще б лямчика два вибити й чому б ні
Ответить
0
MrStepanovM .
це інфа яку запулив через журналіста  агент Луніна Мендеш
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0
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