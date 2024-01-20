Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту

24-летний украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин может продлить контракт с клубом.

Испанский журналист Томаса Гонсалеса рассказал, что «Реал» предложил украинцу новый контракт до 2030 года. Мадридский клуб планирует повысить и зарплату вратарю до 5.5 миллионов евро в год. Сейчас Андрей зарабатывает в Мадриде на три миллиона меньше.

Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта со «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».