Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Испания
17 января 2024, 12:34 |
5111
4

Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала

Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде

17 января 2024, 12:34 |
5111
4
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет остаться в команде.

По информации The Athletic, в украинца действующий контракт з мадридцами до 2025 года и он хочет его продлить. Сейчас Лунин ждет действий от «королевского клуба», поскольку предложений по продлению соглашения пока не поступало.

Украинский вратарь поражает своей игрой в футболке «галактикос». В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и 5 раз сохранил ворота на замке.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.

По теме:
Реал не будет выкупать Кепу. Челси требует слишком много денег
Будет свой. Известен временный преемник Хави в случае его увольнения
ПСЖ предложил Мбаппе космический контракт. Килиан в раздумьях
Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник The Athletic
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 06:09 16
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024

Украинка сыграет против экс-12-й ракетки мира во 2-м раунде австралийского мейджора

ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Футбол | 17 января 2024, 13:58 2
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь

К бывшему футболисту сборной Украины пришли правоохранительные органы

«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
Бокс | 16.01.2024, 14:18
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Теннис | 16.01.2024, 18:25
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Теннис | 17.01.2024, 12:24
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya 1209
Все що тут написано, може з легкістю заперечитись в наступній новині через півгодини -годину))😂 так і живемо))
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
asd zxc
 чим і коли Лунін враз? він у чемпіонаті  Іспанії не стабільно грає, про єврокуки вже мовчу.  Якби він постійно грав в єврокубках та своєю грою допоміг  виграти ЛЧ, тоді було б про що  казати. Сидить котрій рік на банці,  граючи 10 матчів на рік 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский чемпион мира прибыл в Японию ддя защиты титула
ФОТО. Украинский чемпион мира прибыл в Японию ддя защиты титула
15.01.2024, 17:19 1
Бокс
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 22
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 14
Футбол
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
15.01.2024, 15:06 4
Футбол
Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
15.01.2024, 08:07 7
Теннис
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
15.01.2024, 19:53 13
Бокс
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
15.01.2024, 20:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем