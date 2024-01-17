Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде
24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет остаться в команде.
По информации The Athletic, в украинца действующий контракт з мадридцами до 2025 года и он хочет его продлить. Сейчас Лунин ждет действий от «королевского клуба», поскольку предложений по продлению соглашения пока не поступало.
Украинский вратарь поражает своей игрой в футболке «галактикос». В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и 5 раз сохранил ворота на замке.
Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.
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