Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте

Реал после сложных матчей за Суперкубок Испании и вылета от Атлетико в Кубке Испании вернулся к играм чемпионата Испании.

У команды Карло Анчелотти был подходящий соперник, чтобы легко набирать очки, но главный аутсайдер таблицы Альмерия сумел организовать проблемы.

Гости к перерыву вели со счетом 2:0, а Карло Анчелотти в перерыве был вынужден сделать три замены, чтобы изменить ход игры. Ход игры изменить удалось и взять три очка. Победный мяч на 99-й минуте забил Карвахаль. При этом арбитр добавил сразу 11 минут.

Победный гол Реала

Мадридцы набрали 51 пункт и на два очка обошли Жирону, которая проведет свой матч вечером.

А вот Альмерия без шансов остается последней с 6 набранными пунктами.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старт вернулся Кепа Аррисабалага, пропустивший гол на первой минуте.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Реал – Альмерия 3:2

Голы: Беллингем, 57 (с пен), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 – Рамацани, 1, Гонсалес, 43

Реал: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо (Диас, 46), Менди (Гарсия, 46), Тчуамени, Кроос (Камавинга, 82), Вальверде (Себальос, 70), Беллингем, Родриго (Хоселу, 46), Винисиус

Альмерия: Максимиано, Пубилл (Поцо, 70), Фернандес, Чуми, Акиеме, Гонсалес, Лопи, Аррибас (Лацаро, 77), Робертоне (Мелеро, 85), Рамацани (Эмбарба, 77), Милованович (Суарес, 71)