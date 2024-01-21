Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте
Устали после Кубка и Суперкубка?
Реал после сложных матчей за Суперкубок Испании и вылета от Атлетико в Кубке Испании вернулся к играм чемпионата Испании.
У команды Карло Анчелотти был подходящий соперник, чтобы легко набирать очки, но главный аутсайдер таблицы Альмерия сумел организовать проблемы.
Гости к перерыву вели со счетом 2:0, а Карло Анчелотти в перерыве был вынужден сделать три замены, чтобы изменить ход игры. Ход игры изменить удалось и взять три очка. Победный мяч на 99-й минуте забил Карвахаль. При этом арбитр добавил сразу 11 минут.
Победный гол Реала
Мадридцы набрали 51 пункт и на два очка обошли Жирону, которая проведет свой матч вечером.
А вот Альмерия без шансов остается последней с 6 набранными пунктами.
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старт вернулся Кепа Аррисабалага, пропустивший гол на первой минуте.
Чемпионат Испании. 21-й тур
Реал – Альмерия 3:2
Голы: Беллингем, 57 (с пен), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 – Рамацани, 1, Гонсалес, 43
Реал: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо (Диас, 46), Менди (Гарсия, 46), Тчуамени, Кроос (Камавинга, 82), Вальверде (Себальос, 70), Беллингем, Родриго (Хоселу, 46), Винисиус
Альмерия: Максимиано, Пубилл (Поцо, 70), Фернандес, Чуми, Акиеме, Гонсалес, Лопи, Аррибас (Лацаро, 77), Робертоне (Мелеро, 85), Рамацани (Эмбарба, 77), Милованович (Суарес, 71)
События матча
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реал сьогодні це справді жах якийсь, в обороні дірка, на воротах ще одна дірка
И если бы Реал не забил, то играли бы до гола.
Думаю, к судейству будут вопросы.
пенальти за игру рукой не было, игре рукой предшествовал фол игрока Реала
гол Альмерии отменили правильно, атака началась с фола (отмашки)
гол Винисиуса надо было отменить, было движение с целью сыграть рукой. Анатомически та часть руки называется плечом, но в футболе это определяется как игра рукой.