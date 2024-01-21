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  4. Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.01.2024 17:15 – FT 3 : 2
Альмерия
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Испания
21 января 2024, 19:21 | Обновлено 21 января 2024, 20:16
6384
46

Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте

Устали после Кубка и Суперкубка?

21 января 2024, 19:21 | Обновлено 21 января 2024, 20:16
6384
46
Кепа пропустил на 38 секунде, Реал победил в невероятном матче на 99 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Реал после сложных матчей за Суперкубок Испании и вылета от Атлетико в Кубке Испании вернулся к играм чемпионата Испании.

У команды Карло Анчелотти был подходящий соперник, чтобы легко набирать очки, но главный аутсайдер таблицы Альмерия сумел организовать проблемы.

Гости к перерыву вели со счетом 2:0, а Карло Анчелотти в перерыве был вынужден сделать три замены, чтобы изменить ход игры. Ход игры изменить удалось и взять три очка. Победный мяч на 99-й минуте забил Карвахаль. При этом арбитр добавил сразу 11 минут.

Победный гол Реала

Мадридцы набрали 51 пункт и на два очка обошли Жирону, которая проведет свой матч вечером.

А вот Альмерия без шансов остается последней с 6 набранными пунктами.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старт вернулся Кепа Аррисабалага, пропустивший гол на первой минуте.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Реал – Альмерия 3:2
Голы: Беллингем, 57 (с пен), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 – Рамацани, 1, Гонсалес, 43

Реал: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо (Диас, 46), Менди (Гарсия, 46), Тчуамени, Кроос (Камавинга, 82), Вальверде (Себальос, 70), Беллингем, Родриго (Хоселу, 46), Винисиус

Альмерия: Максимиано, Пубилл (Поцо, 70), Фернандес, Чуми, Акиеме, Гонсалес, Лопи, Аррибас (Лацаро, 77), Робертоне (Мелеро, 85), Рамацани (Эмбарба, 77), Милованович (Суарес, 71)

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
90’ +7
Гаиска Гаритано (Альмерия) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эдгар Гонсалес (Альмерия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Ларджи Рамазани (Альмерия).
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Реал Мадрид Альмерия Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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Комментарии 46
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Sashko57
Судья победил.
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+20
ALM
Неймовірним тут був суддя, а не Реал
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+17
Viktor Shuper
позорище. реал = помойка. суддю треба відсторонити від футболу за таке суддівство. результат несправедливий.
реал сьогодні це справді жах якийсь, в обороні дірка, на воротах ще одна дірка
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+14
Istm
який ще "неймовірний реал"? 
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+13
Nordenus
Идите просто ***** с таким судейством...
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+13
December 32
Чемпионы Галактики срывают с себя футболки после гола аутсайдеру.   Вот это я понимаю!    Правда не понимаю, как судья не увидел,  что Рюдигер при прыжке вдавил соперника руками в землю.  А уже потом мяч попал в руку альмерийцу.
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
odiniznashih
Альмерию похоронили - не засчитали третий гол, а Реалу засчитали забитый рукой.
И если бы Реал не забил, то играли бы до гола.
Думаю, к судейству будут вопросы.
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+11
Александр
У альмерии не было ни одного шанса даже если бы она вела 5 0 .реал это судейская команда 
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
позорненько Реал победил. арбитры почему то очень любят "чемпионов" и не любят аутсайдеров.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
мое мнение по ВАР
пенальти за игру рукой не было, игре рукой предшествовал фол игрока Реала
гол Альмерии отменили правильно, атака началась с фола (отмашки)
гол Винисиуса надо было отменить, было движение с целью сыграть рукой. Анатомически та часть руки называется плечом, но в футболе это определяется как игра рукой.
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+8
Viktor Shuper
всі ми кажемо що у Жирони дуже великі проблеми в захисті. у Реала дорогущі футболісти і в них теж величезні проблеми в захисті
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+8
gravs
просто позорищще смотрел вчера милан там судья уводил с поля команді добавляли 6 мин а тут просто до победі реала безлимит пололззоориизщее
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+8
VARioR
Це вже буде скоро нововведення в ЛаЛізі, якщо Реал грає внічию, то буде екстратайм до забитого м'яча.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
0963691185
реал володів ініциативою.. але пеналь дав суддя не вірно-був поштовх від нападника,а потім гра рукою..  суддя дуже слабо відсудив.. витіг реал..
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+6
Український Крим
дали грати стільки, доки Реал не відіграє 3 м'ячі
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+5
Sheva19
Пора в Ла Лиги пункт правил добавить если в матче с Реалом ничья то матч продолжаетьса пока Перес не свиснет
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+4
Nostradamus
У судді на перегляді вар був не футбол, а торги з Пересом) 
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+4
ash
Как же омерзительно было на это все смотреть. Судья не справился, вар тоже, решив переложить ответственность на главного (неужели кто-то позвонил в перерыве?) Смазливые мальчики Переса просто пИсали от радости. Ух, силен же Реал!
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+4
Liverpool-FС
"неймовірний" заголовок, "неймовірний" арбітр, "неймовірний" гол рукою )))
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+4
Boodya 1209
Я не дивлячись матч, побачивши рахунок 0:2, знав що буде робитись, знав що буде пенальті (думав буде їх 2) знав що буде видалення і знав, що додасть 10+ хвилин, якщо рахунок буде 2:2, бо це класика, коли програє "Чемпіон" з аутсайдером в Іспанії, коли "чемпіону" треба 3 очки
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+4
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