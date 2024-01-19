В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Альмерия». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 48 очков и идут вторыми, а «Альмерия», набрав 6 баллов, занимает последнюю строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ