АНЧЕЛОТТИ: «Странная игра. Уже на 30-й минуте хотел делать замены»
Карло Анчелотти прокомментировал тяжелую победу над «Альмерией»
Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что матч с «Альмерией» ему не очень понравился. Особенно он был недоволен игрой своих футболистов в первом тайме.
«Странная игра. Первый тайм мы провели очень плохо. Я неправильно оценил ситуацию на вчерашней тренировке. Команда выглядела уставшей. Второй тайм был другим, у нас была поддержка этого стадиона, это очень важно.
Усталость, ошибки в выборе состава – уже к 30-й минуте я думал о заменах.
Я зол скорее на себя. Все хотят играть и говорят, что они в порядке. Мы должны были оценить состояние игроков и, очевидно, сделали это неправильно.
Первый тайм – то, что следует забыть, нет никаких оправданий. Я понимаю свист болельщиков. Играть так, как в 1-м тайме, было нельзя. Это логичная реакция», – сказал Анчелотти.
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