Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.01.2024 17:15 - : -
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 января 2024, 07:11 |
100
0

Реал Мадрид – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 января в 17:15 по Киеву

21 января 2024, 07:11 |
100
0
Реал Мадрид – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Альмерией». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда даже в прошлом сезоне набрала немало трофеев, но все равно считалась неудачницей - без успеха в Примере и Лиге чемпионов результаты не соответствовали уровню привычных амбиций. Сейчас галактикос намерены реабилитироваться перед болельщиками. И в целом успешны. Тут и уверенный проход в Лиге чемпионов группового этапа, и лидерство, пусть и разделенное с выскочкой, Жироной, в Примере по итогам первого круга. Последние дни были крайне непростыми. Сначала был Суперкубок Испании, ради которого летали в Саудовскую Аравию. Там, пройдя только в экстра-тайме Атлетико, в воскресенье против Барселоны подопечніе Анчелотти ярко покуражились: 2-0 в первые 10 минут, 4-1 в итоге. Мадридское дерби повторилось в Кубке, и снова парни Диего Симеоне дали бой - сил это отобрало немало.

Альмерия

Клуб очень долго боролся за возвращение в Примеру. Справился с задачей завоевать повышение только Руби в 2022-м году, кстати, только со второй попытки. Он же смог набрать в прошлой темпораде достаточно очков со своими подопечными, чтобы выиграть крайне напряженную борьбу за выживание. Но в итоге все-таки получилось закончить на спасительном семнадцатом месте... И летом был заменен, и, как часто бывает, такая тренерская рокировка стала роковой. Сейчас красно-белые - безусловно слабейший представитель Примеры. Вплоть до середины зимы так ни разу не получилось выиграть, и, конечно же, уже на зимние праздники коллектив отправлялся обреченным на вылет. А в кубке было поражение от полулюбительского Барбастро. Январь начался с 0-1 против Осасуны. А вот лидера, Жирону, получилось остановить, так и сыграв в нулевую ничью.

Статистика личных встреч

Альмерия хотя бы не проиграла в последний раз в 2011-м году. Но после той ничьей было уже 8 побед кряду галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе галактикос. Но они провели ряд тяжелых матчей, еще и мотались на Ближний Восток. Стоит остановиться на тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,66).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Севилья. Текстовая трансляция матча
Реал Мадрид Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. ПСЖ с дублем Мбаппе обыграл Орлеан в Кубке, Бордо Игнатенко вылетел
Футбол | 21 января 2024, 00:24 0
ВИДЕО. ПСЖ с дублем Мбаппе обыграл Орлеан в Кубке, Бордо Игнатенко вылетел
ВИДЕО. ПСЖ с дублем Мбаппе обыграл Орлеан в Кубке, Бордо Игнатенко вылетел

20 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Франции

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open

20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора

Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Футбол | 21.01.2024, 00:50
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 13:48
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Теннис | 20.01.2024, 19:55
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
19.01.2024, 17:55 6
Футбол
Новый трансферный рекорд Колоса: гениальное решение или полный провал
Новый трансферный рекорд Колоса: гениальное решение или полный провал
19.01.2024, 15:40 12
Футбол
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
20.01.2024, 12:36 22
Теннис
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
19.01.2024, 18:24 3
Теннис
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 18
Футбол
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 10
Футбол
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем