21 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Альмерией». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда даже в прошлом сезоне набрала немало трофеев, но все равно считалась неудачницей - без успеха в Примере и Лиге чемпионов результаты не соответствовали уровню привычных амбиций. Сейчас галактикос намерены реабилитироваться перед болельщиками. И в целом успешны. Тут и уверенный проход в Лиге чемпионов группового этапа, и лидерство, пусть и разделенное с выскочкой, Жироной, в Примере по итогам первого круга. Последние дни были крайне непростыми. Сначала был Суперкубок Испании, ради которого летали в Саудовскую Аравию. Там, пройдя только в экстра-тайме Атлетико, в воскресенье против Барселоны подопечніе Анчелотти ярко покуражились: 2-0 в первые 10 минут, 4-1 в итоге. Мадридское дерби повторилось в Кубке, и снова парни Диего Симеоне дали бой - сил это отобрало немало.

Альмерия

Клуб очень долго боролся за возвращение в Примеру. Справился с задачей завоевать повышение только Руби в 2022-м году, кстати, только со второй попытки. Он же смог набрать в прошлой темпораде достаточно очков со своими подопечными, чтобы выиграть крайне напряженную борьбу за выживание. Но в итоге все-таки получилось закончить на спасительном семнадцатом месте... И летом был заменен, и, как часто бывает, такая тренерская рокировка стала роковой. Сейчас красно-белые - безусловно слабейший представитель Примеры. Вплоть до середины зимы так ни разу не получилось выиграть, и, конечно же, уже на зимние праздники коллектив отправлялся обреченным на вылет. А в кубке было поражение от полулюбительского Барбастро. Январь начался с 0-1 против Осасуны. А вот лидера, Жирону, получилось остановить, так и сыграв в нулевую ничью.

Статистика личных встреч

Альмерия хотя бы не проиграла в последний раз в 2011-м году. Но после той ничьей было уже 8 побед кряду галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе галактикос. Но они провели ряд тяжелых матчей, еще и мотались на Ближний Восток. Стоит остановиться на тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,66).