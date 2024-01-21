Реал Мадрид

Реал – Альмерия – 3:2. Камбэк и сложная победа Мадрида без Лунина. Обзор
Команда Анчелотти забила победный на 90+9 минуте
Реал в матче чемпионата Испании обыграл аутсайдера Альмерию со счетом 3:2. Команда Карло Анчелотти пропустила на 38 секунде и к перерыву уступила 0:2, но во втором тайме сделала камбэк и выиграла благодаря голу Карвахаля на 90+9 минуте.
Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе, а в старт вернулся Кепа Аррисабалага.
Чемпионат Испании. 21-й тур
Реал – Альмерия 3:2
Голы: Беллингем, 57 (с пен), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 – Рамацани, 1, Гонсалес, 43
Обзор матча
Реал – Альмерия 0:1. Гол Рамацани
Реал – Альмерия 0:2. Гол Гонсалеса
Реал – Альмерия 1:2. Гол Беллингема
Реал – Альмерия 2:2. Гол Винисиуса
Реал – Альмерия 3:2. Гол Карвахаля
События матча
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