Реал Мадрид

Реал в матче чемпионата Испании обыграл аутсайдера Альмерию со счетом 3:2. Команда Карло Анчелотти пропустила на 38 секунде и к перерыву уступила 0:2, но во втором тайме сделала камбэк и выиграла благодаря голу Карвахаля на 90+9 минуте.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе, а в старт вернулся Кепа Аррисабалага.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Реал – Альмерия 3:2

Голы: Беллингем, 57 (с пен), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 – Рамацани, 1, Гонсалес, 43

Обзор матча

Реал – Альмерия 0:1. Гол Рамацани

Реал – Альмерия 0:2. Гол Гонсалеса

Реал – Альмерия 1:2. Гол Беллингема

Реал – Альмерия 2:2. Гол Винисиуса

Реал – Альмерия 3:2. Гол Карвахаля