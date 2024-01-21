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  4. Реал – Альмерия – 3:2. Камбэк и сложная победа Мадрида без Лунина. Обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.01.2024 17:15 – FT 3 : 2
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 января 2024, 19:52 | Обновлено 21 января 2024, 20:15
1292
3

Реал – Альмерия – 3:2. Камбэк и сложная победа Мадрида без Лунина. Обзор

Команда Анчелотти забила победный на 90+9 минуте

21 января 2024, 19:52 | Обновлено 21 января 2024, 20:15
1292
3
Реал – Альмерия – 3:2. Камбэк и сложная победа Мадрида без Лунина. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Реал в матче чемпионата Испании обыграл аутсайдера Альмерию со счетом 3:2. Команда Карло Анчелотти пропустила на 38 секунде и к перерыву уступила 0:2, но во втором тайме сделала камбэк и выиграла благодаря голу Карвахаля на 90+9 минуте.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе, а в старт вернулся Кепа Аррисабалага.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Реал – Альмерия 3:2
Голы: Беллингем, 57 (с пен), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 – Рамацани, 1, Гонсалес, 43

Обзор матча

Реал – Альмерия 0:1. Гол Рамацани

Реал – Альмерия 0:2. Гол Гонсалеса

Реал – Альмерия 1:2. Гол Беллингема

Реал – Альмерия 2:2. Гол Винисиуса

Реал – Альмерия 3:2. Гол Карвахаля

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
90’ +7
Гаиска Гаритано (Альмерия) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эдгар Гонсалес (Альмерия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Ларджи Рамазани (Альмерия).
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Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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zaval1965
За уши тянут Реал в наглую.
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+1
GloryUkraine
Суддя здобув перемогу для Реалу.
Кепа та захист провалили гру. 
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-1
nicksaf
C 50-х годов знаю, что Реал -- блатная команда. 2 гола им подарил судья.
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-2
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