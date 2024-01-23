ОФИЦИАЛЬНО. Милан отправил вингера в аренду в Испанию
Лука Ромеро будет выступать за «Альмерию»
Испанская «Альмерия» официально сообщила о подписании вингера «Милана» Луки Ромеро. Речь идет об аренде 19-летнего аргентинца до конца текущего сезона.
«Милан» подписал Ромеро только летом прошлого года на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с римским «Лацио». В первой половине сезона принял участие в 5 матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 156 минут.
«Альмерия» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав всего 6 очков в 21 матче.
🔝 Luka Romero is now a rojiblanco ✍️— UD Almería (@UDAlmeria_Eng) January 22, 2024
🤝 UD Almería and @acmilan reach an agreement for the loan of the footballer until the end of the season 💪
Welcome! 🔴⚪️#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/oftQ99hFiI
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