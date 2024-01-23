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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан отправил вингера в аренду в Испанию
Испания
23 января 2024, 13:02 |
447
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан отправил вингера в аренду в Испанию

Лука Ромеро будет выступать за «Альмерию»

23 января 2024, 13:02 |
447
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан отправил вингера в аренду в Испанию
ФК Альмерия. Лука Ромеро

Испанская «Альмерия» официально сообщила о подписании вингера «Милана» Луки Ромеро. Речь идет об аренде 19-летнего аргентинца до конца текущего сезона.

«Милан» подписал Ромеро только летом прошлого года на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с римским «Лацио». В первой половине сезона принял участие в 5 матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 156 минут.

«Альмерия» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав всего 6 очков в 21 матче.

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Источник Sport.ua
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