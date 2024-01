ОФИЦИАЛЬНО. Милан отправил вингера в аренду в Испанию

Испанская «Альмерия» официально сообщила о подписании вингера «Милана» Луки Ромеро. Речь идет об аренде 19-летнего аргентинца до конца текущего сезона.

«Милан» подписал Ромеро только летом прошлого года на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с римским «Лацио». В первой половине сезона принял участие в 5 матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 156 минут.

«Альмерия» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав всего 6 очков в 21 матче.

🔝 Luka Romero is now a rojiblanco ✍️



🤝 UD Almería and @acmilan reach an agreement for the loan of the footballer until the end of the season 💪



Welcome! 🔴⚪️#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/oftQ99hFiI