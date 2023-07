ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 18-летнего аргентинского вингера до 2027 года

Итальянский футбольный клуб «Милан» официально объявил о подписании 18-летнего аргентинского вингера Лука Ромеро.

Контракт рассчитан до 2027 года. Миланская команда подписала игрока на правах свободного агента. Ранее Лука Ромеро покинул «Лацио».

В «Милане» футболист будет выступать под 18-м номером.

В Серии А за два сезона Ромеро провел 14 матчей и забил один гол.

🗣️ A first word from Luka Romero: "It's a dream to be here" 🎙️



🗣️ Le prime parole di Luka Romero: "È un sogno essere qui" 🎙️

