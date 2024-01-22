Элитная компания. Довбик – один из самых результативных игроков топ-5 лиг

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик благодаря хет-трику в ворота «Севильи» стал одним из лучших игроков топ-5 лиг по показателю гол+пас.

На счету 26-летнего футболиста уже 19 результативных действий (14 голов + 5 ассистов) в этом розыгрыше чемпионата Испании. Это лучший показатель в Ла Лиге, однако в Европе есть 4 игрока, чья результативность еще выше.

Лаутаро Мартинес из «Интера» имеет на своем счету 18 голов и 2 ассиста, по 22 результативных действия имеют Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). Самым результативным игроком Европы сейчас является Гарри Кейн, который отметился 22 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в своем первом сезоне в Бундеслиге.