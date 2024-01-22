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  4. Элитная компания. Довбик – один из самых результативных игроков топ-5 лиг
Испания
22 января 2024, 11:55 | Обновлено 22 января 2024, 12:56
3192
3

Элитная компания. Довбик – один из самых результативных игроков топ-5 лиг

Украинский нападающий «Жироны» имеет пятый показатель гол+пас в Европе

22 января 2024, 11:55 | Обновлено 22 января 2024, 12:56
3192
3
Элитная компания. Довбик – один из самых результативных игроков топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик благодаря хет-трику в ворота «Севильи» стал одним из лучших игроков топ-5 лиг по показателю гол+пас.

На счету 26-летнего футболиста уже 19 результативных действий (14 голов + 5 ассистов) в этом розыгрыше чемпионата Испании. Это лучший показатель в Ла Лиге, однако в Европе есть 4 игрока, чья результативность еще выше.

Лаутаро Мартинес из «Интера» имеет на своем счету 18 голов и 2 ассиста, по 22 результативных действия имеют Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). Самым результативным игроком Европы сейчас является Гарри Кейн, который отметился 22 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в своем первом сезоне в Бундеслиге.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Гарри Кейн Лаутаро Мартинес Килиан Мбаппе Мохамед Салах Бавария Интер Милан ПСЖ Ливерпуль статистика
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luceorius
 Для "гол + пас" не завадив би спеціальний приз, ЗБ нехай би і далі залишалась тільки для забитих м'ячів в чемпіонаті.
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0
T-800
на топ-50 ЗМ 24 року вже десь награв
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0
Saar
Найрезультативніший -Кейн, зато в символічну збірну не попав. А попав, якогось х..ра месі.
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0
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