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Australian Open
22 января 2024, 06:50 | Обновлено 22 января 2024, 07:37
3530
5

СВИТОЛИНА: Больно даже ходить. Такое чувство, что кто-то выстрелил в спину

Элина провела пресс-конференцию после отказа от матча с Носковой на Aus Open 2024

22 января 2024, 06:50 | Обновлено 22 января 2024, 07:37
3530
5
СВИТОЛИНА: Больно даже ходить. Такое чувство, что кто-то выстрелил в спину
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 22 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Украинка не сумела продолжить поединок 1/8 финала против Линды Носковой после проигранных трех геймов на старте матча.

Свитолина провела пресс-конференцию, на которой рассказала, почему приняла решение сняться:

– Возможно, вы могли бы начать с того, что рассказали нам, в чем заключалась для вас сегодня физическая проблема.

– У меня случился спазм, или я точно не знаю, что это такое, но как будто стреляющая боль в первом гейме, на последних двух очках. Ничего не могла сделать. Полностью заклинило мою спину. Просто очень грустно.

– Вы сказали, что это произошло в первом гейме. Чувствовали ли что-нибудь раньше, или это появилось как бы из ниоткуда?

– Что-то чувствовала, но это вполне нормально. В четвёртом раунде у тебя где-то некоторая скованность.

Ничего особенного. Вроде раньше это не было большой проблемой. Такого, кажется, у меня никогда раньше не было, такая стреляющая боль. Раньше у меня были травмы спины, из-за усталости на следующий день после матча, но эта травма возникла из ниоткуда. У меня было такое чувство, будто кто-то выстрелил мне в спину, так что да.

– Просто с точки зрения очевидного разочарования и всего остального, есть ли у вас какое-либо представление о том, что будет дальше? Думаю, прошло всего несколько минут. Является ли это краткосрочным или долгосрочным вопросом?

– Надеюсь, это краткосрочно. Я не знаю. Возможно, спазм или что-то в этом роде. Но да, надеюсь, я вернусь к тренировкам, может быть, через неделю.

Конечно, мне предстоит долгий перелет. Это не пойдет на пользу. В каком-то смысле мне придется по одному дню заниматься восстановлением, делать сканирование, как только вернусь домой, и двигаться дальше. Надеюсь, у меня нет чего-то серьезного.

– Как вы себя чувствуете сейчас, когда вы находитесь за пределами корта? Как спина?

– Плохо. Ее действительно заклинило. Моя поясница полностью заклинило, она как будто заблокирована. Так что да, мне действительно больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Очень странно.

– Исходя из этого, очевидно, что ваш уровень был настолько высок, что легко забудется эта травма, думаю, вы скоро вернетесь. Как вы думаете, может быть, из-за этой травмы, из-за вашей лодыжки, может быть, ваше тело просто привыкло играть на таком высоком уровне или вы чувствуете себя физически... На корте вы чувствуете себя нормально?

– Физически я чувствовала себя хорошо. Да, мне кажется, что я все делаю правильно. У меня было хорошее межсезонье. Я очень хорошо тренировалась. Просто такие вещи неожиданно случаются. Это не похоже на наращивание проблемы, у меня не болела спина. Это действительно появилось из ниоткуда.

Просто нужно найти время, чтобы посмотреть, какие возможности будут на следующем турнире. Мне нужно позаботиться о спине, а также о лодыжке, потому что лодыжка неподвижна – я имею в виду, это хорошо, но когда она только что после травмы, это требует немного времени. Потом, знаете, ваше тело начинает немного компенсировать это. Возможно, это все как-то связано.

Так что мне нужно узнать больше о моей травме спины, а сейчас сложно сказать. Но, конечно, мне бы хотелось вернуться физически такой же сильной, какой я была, и чувствую, что делаю все возможное. Травмы, конечно, приходят и уходят, но да, я просто надеюсь, что это не будет долгосрочным.

Сейчас я просто собираюсь пойти домой, сделать сканирование и надеяться, что ничего серьезного не будет, и надеюсь, что очень скоро смогу вернуться на турниры, – сказала Элина.

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Элина Свитолина травма травма спины пресс-конференция Линда Носкова
Источник ASAP text
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Leonidas B
Тримайся Елінка! Хай бог тебе береже!
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+5
Elis
Хай це справді буде звичайний спазм від утоми. Вагітність і пологи ще те навантаження на поперек. Сподіваюсь, це не серйозна травма.
Швидкого відновлення, Еліно! 
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+5
Умник
Здоровья. Профи спорт это постоянные травмы. Все таки мне кажется она возьмет шлем в своей карьере.
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0
Sashamar
У будь-якому випадку ніяких Лінців-шлінців, чи куди вона там заявилася. Втім, гадаю, вона й сама це чудово розуміє.
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0
Евгений Кожушко
Якби не рожала то і проблем зі спиною не було б.
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-5
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