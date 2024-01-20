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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин»
Испания
20 января 2024, 14:05 |
2321
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин»

Главный тренер мадридского «Реала» еще не решил, кто сыграет против «Альмерии»

20 января 2024, 14:05 |
2321
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги, но не сказал, кто них выйдет в стартовом составе на матч против «Альмерии»:

«Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин, об этом не может быть споров. Кто завтра начнет игру в стартовом составе? Я еще не решил».

Напомним, оба вратаря королевского клуба довольно неуверенно сыграли против принципиального соперника «сливочных» – мадридского «Атлетико». Андрей Лунин, в частности, отметился неудачной игрой на выходе, которая привела к голу в его ворота.

Матч 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» состоится 21 января в 17:15 по киевскому времени.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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Він вже забув, що сам раніше казав, що у чемпі зіграє Кепа?)
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Sheva19
В літаку одужує Бельгієць і усе буде добре 
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