Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин»
Главный тренер мадридского «Реала» еще не решил, кто сыграет против «Альмерии»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги, но не сказал, кто них выйдет в стартовом составе на матч против «Альмерии»:
«Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин, об этом не может быть споров. Кто завтра начнет игру в стартовом составе? Я еще не решил».
Напомним, оба вратаря королевского клуба довольно неуверенно сыграли против принципиального соперника «сливочных» – мадридского «Атлетико». Андрей Лунин, в частности, отметился неудачной игрой на выходе, которая привела к голу в его ворота.
Матч 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» состоится 21 января в 17:15 по киевскому времени.
🚨🎙| Ancelotti: “Goalkeepers make mistakes, as Kepa and Lunin did, there is no debate about that. Who’s starting tomorrow? I haven’t decided yet.”— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 20, 2024
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