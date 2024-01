Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги, но не сказал, кто них выйдет в стартовом составе на матч против «Альмерии»:

«Вратари ошибаются, как это сделали Кепа и Лунин, об этом не может быть споров. Кто завтра начнет игру в стартовом составе? Я еще не решил».

Напомним, оба вратаря королевского клуба довольно неуверенно сыграли против принципиального соперника «сливочных» – мадридского «Атлетико». Андрей Лунин, в частности, отметился неудачной игрой на выходе, которая привела к голу в его ворота.

Матч 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» состоится 21 января в 17:15 по киевскому времени.

🚨🎙| Ancelotti: “Goalkeepers make mistakes, as Kepa and Lunin did, there is no debate about that. Who’s starting tomorrow? I haven’t decided yet.”