ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отправил талантливого вингера в Севилью

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Матео Мехия перешел в испанскую «Севилью».

Манкунианцы уведомили о полноценном трансфере 20-летнего игрока. Детали сделки по переходу колумбийца не сообщаются.

Мехия стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В составе клубной команды U-18 Матео принял участие в трех матчах, забил 1 гол. Выступая за молодежную команду «красных дьяволов» U-23, Мехия сыграл в 30 матчах, забил пять голов, сделал 9 ассистов.

ℹ️ #MUAcademy forward Mateo Mejia has completed a permanent transfer to Sevilla.



Best of luck for the future, Mateo! 🇪🇸#MUFC