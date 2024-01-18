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Англия
18 января 2024, 17:23 | Обновлено 18 января 2024, 18:02
930
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отправил талантливого вингера в Севилью

Новый вызов принял Матео Мехия

18 января 2024, 17:23 | Обновлено 18 января 2024, 18:02
930
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отправил талантливого вингера в Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Мехия

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Матео Мехия перешел в испанскую «Севилью».

Манкунианцы уведомили о полноценном трансфере 20-летнего игрока. Детали сделки по переходу колумбийца не сообщаются.

Мехия стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В составе клубной команды U-18 Матео принял участие в трех матчах, забил 1 гол. Выступая за молодежную команду «красных дьяволов» U-23, Мехия сыграл в 30 матчах, забил пять голов, сделал 9 ассистов.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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