Прессатташе сборной Украины: «Русский язык в рабочем процессе присутствует»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал, на каком языке общаются футболисты национальной команды:

«Если говорить про этот год, то я все больше слышу диалогов на украинском. Да, русский в рабочем процессе присутствует, но украинского все больше и, я уверен, его будет становиться все больше. Кроме этого, почти все в нашей сборной могут пообщаться на английском. Я же со своего первого дня в сборной общался с ребятами исключительно на украинском. И большинство из них отвечали мне на нашем родном. И с каждым годом украинского становилось больше - это естественный процесс восстановления украинскости в украинцах: после веков русификации этого не восстановишь даже за несколько десятков лет. Но прогресс очевиден.

Однако я всегда говорю ребятам, что у них в душе и в сердце есть генокод украинца, который закодирован в наших поколениях - его просто надо пробудить. Да, раньше, до войны, многие ребята, разговаривая со мной на украинском приватно, перед интервью переживали, что будут волноваться, ошибаться и выглядеть смешно. Я постоянно им говорил, что без практики ничего прогресса не бывает, и, думаю, это дало результат.

Первым меня, еще до полномасштабного вторжения, поразил Андрей Ярмоленко. Было это в Одессе, и мы делали предматчевое интервью. И вот Андрей начал отвечать на мои вопросы на украинском и фактически не допустил ни одной ошибки. А после интервью так смотрит на меня и спрашивает "Ну как?". А я ему: "Я же говорил, что ты это сделаешь совершенно!" Во время финального турнира Евро-2020 такой же приятный сюрприз сделал и Малиновский, когда мы в онлайне общались с украинскими и английскими медиа перед четвертьфиналом. Война как будто сняла все предостережения и волнения и одновременно усилила ощущение украинской национальности: выяснилось, что почти все футболисты очень хорошо общаются на родном языке. Сейчас все в этом могут убедиться».

Ранее Александр Гливинский рассказал, кто из игроков не сильно любит давать интервью.