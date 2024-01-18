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Чемпионат Европы
18 января 2024, 12:07 | Обновлено 18 января 2024, 12:53
941
17

Прессатташе сборной Украины: «Русский язык в рабочем процессе присутствует»

Но Александр Гливинский отмечает прогресс в восстановлении украинскости

18 января 2024, 12:07 | Обновлено 18 января 2024, 12:53
941
17
Прессатташе сборной Украины: «Русский язык в рабочем процессе присутствует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал, на каком языке общаются футболисты национальной команды:

«Если говорить про этот год, то я все больше слышу диалогов на украинском. Да, русский в рабочем процессе присутствует, но украинского все больше и, я уверен, его будет становиться все больше. Кроме этого, почти все в нашей сборной могут пообщаться на английском. Я же со своего первого дня в сборной общался с ребятами исключительно на украинском. И большинство из них отвечали мне на нашем родном. И с каждым годом украинского становилось больше - это естественный процесс восстановления украинскости в украинцах: после веков русификации этого не восстановишь даже за несколько десятков лет. Но прогресс очевиден.

Однако я всегда говорю ребятам, что у них в душе и в сердце есть генокод украинца, который закодирован в наших поколениях - его просто надо пробудить. Да, раньше, до войны, многие ребята, разговаривая со мной на украинском приватно, перед интервью переживали, что будут волноваться, ошибаться и выглядеть смешно. Я постоянно им говорил, что без практики ничего прогресса не бывает, и, думаю, это дало результат.

Первым меня, еще до полномасштабного вторжения, поразил Андрей Ярмоленко. Было это в Одессе, и мы делали предматчевое интервью. И вот Андрей начал отвечать на мои вопросы на украинском и фактически не допустил ни одной ошибки. А после интервью так смотрит на меня и спрашивает "Ну как?". А я ему: "Я же говорил, что ты это сделаешь совершенно!" Во время финального турнира Евро-2020 такой же приятный сюрприз сделал и Малиновский, когда мы в онлайне общались с украинскими и английскими медиа перед четвертьфиналом. Война как будто сняла все предостережения и волнения и одновременно усилила ощущение украинской национальности: выяснилось, что почти все футболисты очень хорошо общаются на родном языке. Сейчас все в этом могут убедиться».

Ранее Александр Гливинский рассказал, кто из игроков не сильно любит давать интервью.

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сборная Украины по футболу Александр Глывинский русский язык украинский язык Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский
Источник Украина-Центр
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Комментарии 17
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Андрей Залищук
та між собою не на камеру спілкуйтесь хоч китайською, зрозуміло, що повний перехід на українську мову це питання часу, але довгого часу, я сам скажу, що у мене в Києві я також все більше і більше чую українську на вулицях свого міста
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+10
GloryUkraine
Перейти на украінську займе доволі часу, але це необхідно зробити.
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+5
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AndiM
Пишатись тим , що після нападу кацапів люди на камеру припинили на козлячому говорити ,але продовжують коли їх не знімають - ну таке бл.
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+1
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виталий жалыбин
Украинец это состояние души,а не мова!
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-11
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