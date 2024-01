17 января состоялся матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 между Александаром Ковачевичем (США, ATP 101) и Кареном Хачановым (АТР 15).

«Нейтральный» теннисист выиграл у соперника в четырех сетах со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

На старте второго сета случился забавный эпизод. Хачанов висел на брейк-поинте на своей подаче в третьем гейме. После подачи Ковачевич не сумел удачно принять, но все же вернул мяч на сторону Карена. Скорее всего, мяч летел в аут, но он не дотронулся до корта, поскольку болбой решил схватить его до падения.

Судья назначила переигровку очка. Хачанов тут же пошел разбираться и настаивал на том, что это был бы аут. Однако арбитр была уверенной в своем решении. В итоге Ковачевич проявил спортивную честность и самостоятельно подарил поинт Хачанову.

В 1/16 финала Australian Open Хачанов сыграет против Томаша Махача.

Ковачевич стартовал на австралийском мейджоре с квалификации. Во 2-м раунде отбора он обыграл первую ракетку Украины Виталия Сачко.

ВИДЕО. Болбой поймал мяч, не позволив россиянину заработать очко на АО 2024

