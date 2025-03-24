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  4. Киммих подарил мяч болбою, который помог Германии забить с углового
Лига наций
24 марта 2025, 15:47 |
433
1

Киммих подарил мяч болбою, который помог Германии забить с углового

Команда одержала победу по сумме двух матчей над Италией

24 марта 2025, 15:47 |
433
1
Киммих подарил мяч болбою, который помог Германии забить с углового
RTL

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих подарил мяч с автографом болбою, который помог быстро разыграть результативный угловой в игре против Италии.

Об этом информирует издание RTL.

На 36-й минуте сборная Германии заработала право на угловой. Киммих быстро получил мяч от 15-летнего Ноэля Урбаняка, после чего немцы забили курьезный гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

«Я стоял у углового флажка и увидел, что ко мне с поспешностью приближается Йозуа Киммих. Я быстро бросил мяч, что помогло забить гол. Я счастлив», - цитирует болбоя RTL.

Сборная Германии сыграла вничью с Италией (3:3), что позволило команде выйти в полуфинал Лиги наций.

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Йозуа Киммих Лига наций сборная Германии по футболу сборная Италии по футболу Германия - Италия болбой
Александр Сильченко Источник: RTL
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