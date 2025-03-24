Киммих подарил мяч болбою, который помог Германии забить с углового
Команда одержала победу по сумме двух матчей над Италией
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих подарил мяч с автографом болбою, который помог быстро разыграть результативный угловой в игре против Италии.
Об этом информирует издание RTL.
На 36-й минуте сборная Германии заработала право на угловой. Киммих быстро получил мяч от 15-летнего Ноэля Урбаняка, после чего немцы забили курьезный гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.
«Я стоял у углового флажка и увидел, что ко мне с поспешностью приближается Йозуа Киммих. Я быстро бросил мяч, что помогло забить гол. Я счастлив», - цитирует болбоя RTL.
Сборная Германии сыграла вничью с Италией (3:3), что позволило команде выйти в полуфинал Лиги наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил поступок Даниэля Дюбуа
Подопечные Сергея Реброва первыми в истории плей-офф Лиги наций не удержали преимущество в 2 мяча