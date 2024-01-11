Сачко проиграл седьмому сеяному в квалификации Australian Open
Виталий уступил Александару Ковачевичу из США на двух тай-брейках
Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) завершил борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинец проиграл седьмому сеяному Александару Ковачевичу из США (№103 ATP).
Australian Open. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Александар Ковачевич (США) – 6:7(5), 6:7(4)
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель поединка сыграет против Тристана Скулкейта (№250 ATP) или Синтаро Мочизуки (№138 ATP).
Ранее в финал отбора вышли Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 11 января состоялась жеребьевка 1/64 финала австралийского мейджора
Во втором раунде квалификации Даяна в трех сетах обыграла Грамматикопулу