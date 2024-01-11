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  4. Сачко проиграл седьмому сеяному в квалификации Australian Open
Australian Open
11 января 2024, 09:18 | Обновлено 11 января 2024, 09:23
307
2

Сачко проиграл седьмому сеяному в квалификации Australian Open

Виталий уступил Александару Ковачевичу из США на двух тай-брейках

11 января 2024, 09:18 | Обновлено 11 января 2024, 09:23
307
2
Сачко проиграл седьмому сеяному в квалификации Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) завершил борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинец проиграл седьмому сеяному Александару Ковачевичу из США (№103 ATP).

Australian Open. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Александар Ковачевич (США) – 6:7(5), 6:7(4)

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель поединка сыграет против Тристана Скулкейта (№250 ATP) или Синтаро Мочизуки (№138 ATP).

Ранее в финал отбора вышли Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

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Виталий Сачко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Александр Ад
нестабільна 1 подача,боровся,як міг
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0
Nostradamus
Так і напрошується заголовок Сачко - очко. 
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-2
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