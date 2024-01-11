В шаге от первой основы Grand Slam. Стародубцева обыграла Дарт на АО 2024

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 152) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде квалификации украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 114) за 1 час и 39 минут.

Australian Open 2024. 2-й раунд квалификации

Хэрриет Дарт (Великобритания) [12] – Юлия Стародубцева (Украина) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В финале отбора к австралийскому мейджору Юлия сыграет против победительницы матча Ралука Сербан – Габриэла Кнутсон.

Стародубцева во второй раз в карьере выступает в квалификации турнира Grand Slam. В 2023 году украинка вылетела с US Open уже в 1-м раунде отбора.

Ранее в финал квалификации пробилась Даяна Ястремская. Также борьбу за основу АО 2024 продолжают Дарья Снигур и Катарина Завацкая.