В шаге от первой основы Grand Slam. Стародубцева обыграла Дарт на АО 2024
Юлия выиграла у Хэрриет во втором раунде квалификации австралийского мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 152) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.
Во 2-м раунде квалификации украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 114) за 1 час и 39 минут.
Australian Open 2024. 2-й раунд квалификации
Хэрриет Дарт (Великобритания) [12] – Юлия Стародубцева (Украина) – 4:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
В финале отбора к австралийскому мейджору Юлия сыграет против победительницы матча Ралука Сербан – Габриэла Кнутсон.
Стародубцева во второй раз в карьере выступает в квалификации турнира Grand Slam. В 2023 году украинка вылетела с US Open уже в 1-м раунде отбора.
Ранее в финал квалификации пробилась Даяна Ястремская. Также борьбу за основу АО 2024 продолжают Дарья Снигур и Катарина Завацкая.
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