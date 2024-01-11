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Australian Open
11 января 2024, 06:57 | Обновлено 11 января 2024, 07:00
467
2

В шаге от первой основы Grand Slam. Стародубцева обыграла Дарт на АО 2024

Юлия выиграла у Хэрриет во втором раунде квалификации австралийского мейджора

11 января 2024, 06:57 | Обновлено 11 января 2024, 07:00
467
2
В шаге от первой основы Grand Slam. Стародубцева обыграла Дарт на АО 2024
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 152) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде квалификации украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 114) за 1 час и 39 минут.

Australian Open 2024. 2-й раунд квалификации

Хэрриет Дарт (Великобритания) [12] – Юлия Стародубцева (Украина) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В финале отбора к австралийскому мейджору Юлия сыграет против победительницы матча Ралука Сербан – Габриэла Кнутсон.

Стародубцева во второй раз в карьере выступает в квалификации турнира Grand Slam. В 2023 году украинка вылетела с US Open уже в 1-м раунде отбора.

Ранее в финал квалификации пробилась Даяна Ястремская. Также борьбу за основу АО 2024 продолжают Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

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Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финал отбора АО 2024
Хэрриет Дарт Юлия Стародубцева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Молодець,справилася з хвилюванням!Успіху в наступному матчі!
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+3
sirjoga
Очікував набагато складнішого матчу, але Юля молодець, впоралася за два сети
Ответить
+1
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