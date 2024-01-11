Снигур вышла в финал отбора Australian Open, где может сыграть с Завацкой

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка разобралась с Энн Ли из США (№165 WTA).

Australian Open. Второй круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Энн Ли (США) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).

Ранее в финал отбора вышли Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.