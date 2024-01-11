Australian Open11 января 2024, 08:19 | Обновлено 11 января 2024, 08:24
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Снигур вышла в финал отбора Australian Open, где может сыграть с Завацкой
Дарья уверенно обыграла американку Энн Ли
11 января 2024, 08:19 | Обновлено 11 января 2024, 08:24
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка разобралась с Энн Ли из США (№165 WTA).
Australian Open. Второй круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Энн Ли (США) – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сыграет против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).
Ранее в финал отбора вышли Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
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Комментарии 1
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молодець.Даша якщо виграє перший сет,в другому викладаєтся на всі 100.
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