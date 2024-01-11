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Australian Open
11 января 2024, 08:19 | Обновлено 11 января 2024, 08:24
514
1

Снигур вышла в финал отбора Australian Open, где может сыграть с Завацкой

Дарья уверенно обыграла американку Энн Ли

11 января 2024, 08:19 | Обновлено 11 января 2024, 08:24
514
1
Снигур вышла в финал отбора Australian Open, где может сыграть с Завацкой
Transylvania Open. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка разобралась с Энн Ли из США (№165 WTA).

Australian Open. Второй круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Энн Ли (США) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).

Ранее в финал отбора вышли Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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Дарья Снигур Энн Ли Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець.Даша якщо виграє перший сет,в другому викладаєтся на всі 100.
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