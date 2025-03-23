ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией
Итальянцам нужно быть повнимательнее на угловых
В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.
Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
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Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.
На 37-й минуте матча полузащитник хозяев Джамал Мусиала забил после того, как итальянцы «проспали» розыгрыш углового.
❗️ ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией
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