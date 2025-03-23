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Лига наций
23 марта 2025, 22:43 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
871
0

ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией

Итальянцам нужно быть повнимательнее на угловых

23 марта 2025, 22:43 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
871
0
ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

На 37-й минуте матча полузащитник хозяев Джамал Мусиала забил после того, как итальянцы «проспали» розыгрыш углового.

❗️ ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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