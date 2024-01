С Месси и Холандом. Представлена символическая сборная 2023 года

В рамках церемонии The Best FIFA Awards 2023 была представлена символическая сборная 2023 года. Участие в голосовании принимали исключительно сами футболисты.

Символическая сборная 2023 года по версии FIFPro:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»).

🚨 Introducing the 2023 FIFA FIFPRO Men's #World11, voted for exclusively by players.#TheBest | @FIFAWorldCup | @FIFAcom pic.twitter.com/nZjisXo8OQ