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15 января 2024, 22:07 |
435
0

С Месси и Холандом. Представлена символическая сборная 2023 года

Стали известна символическая сборная по итогам прошлого года

15 января 2024, 22:07 |
435
0
С Месси и Холандом. Представлена символическая сборная 2023 года

В рамках церемонии The Best FIFA Awards 2023 была представлена символическая сборная 2023 года. Участие в голосовании принимали исключительно сами футболисты.

Символическая сборная 2023 года по версии FIFPro:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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FIFPro награды ФИФА ФИФА Тибо Куртуа Кайл Уокер Джон Стоунз Рубен Диаш Джуд Беллингем Кевин де Брюйне Бернарду Силва Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Источник ФИФА
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