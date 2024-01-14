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14 января 2024, 06:05 | Обновлено 14 января 2024, 06:10
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Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Текстовая трансляция

Следите за The Best FIFA Awards 2023 в Лондоне 15 января в 21:30 по Киеву

14 января 2024, 06:05 | Обновлено 14 января 2024, 06:10
75
0
Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Текстовая трансляция
FIFA

Вечером 15 января в Лндоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград (в украинской версии сайта).

Начало мероприятия запланировано на 21:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (по три номинации у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Ранее организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года.

В топ-3 вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

В число претендентов на премию лучшему голкиперу года вошли: марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

В топ-3 номинантов на лучшего тренера года попали Пеп Гвардиола (триумфатор АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти (чемпион Италии с «Наполи» и участник Евро-2024 со сборной Италии) и Симоне Индзаги (финалист Лиги чемпионов с «Интером»).

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Источник Sport.ua
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