Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Лионель Месси не прибыл на церемонию, награду он получит позже
Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.
Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.
Аргентинец не прибыл на церемонию, и награду он получит позже. Эта его 8-я подобная награда от ФИФА за карьеру (португалец Криштиану Роналду имеет 5 таких призов).
В топ-3 лучших игроков года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.
Аналогичную награду у женщин получила Айтана Бонмати из Испании, играющая за Барселону.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.
Обладатели наград ФИФА за 2023 год
- Лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
- Лучший игрок (женщины) – Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
- Лучший вратарь (мужчины) – Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
- Лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
- Лучший тренер (мужской футбол) – Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
- Лучший тренер (женский футбол) – Сарин Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
- Премия Пушкаша за лучший гол – Гильерме Мадруга (Бразилия, Ботафого)
- Приз честной игры – мужская сборная Бразилии
- Приз болельщикам – фанат клуба Санта-Фе (Аргентина)
Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024
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мабуть буде як з Кернесом. Мессі помре від старості але ще роки три по звичці будуть давать нагороду кращому гравцю.
Наче і великий гравець але такими нагородами(не вперше) в тому числі знецінюються його здобутки.
краще запитайте себе хто більше заслужив. Холанд? Мбаппе? не смішіть, за що? Роналду те саме. а більше й на приміті особливо нема нікого
хейтери співають що незаслужено, ну нічого нового