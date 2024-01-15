Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Другие новости
15 января 2024, 23:05 | Обновлено 15 января 2024, 23:47
2457
14

Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА

Лионель Месси не прибыл на церемонию, награду он получит позже

15 января 2024, 23:05 | Обновлено 15 января 2024, 23:47
2457
14
Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.

Аргентинец не прибыл на церемонию, и награду он получит позже. Эта его 8-я подобная награда от ФИФА за карьеру (португалец Криштиану Роналду имеет 5 таких призов).

В топ-3 лучших игроков года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

Аналогичную награду у женщин получила Айтана Бонмати из Испании, играющая за Барселону.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Обладатели наград ФИФА за 2023 год

  • Лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
  • Лучший игрок (женщины) – Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
  • Лучший вратарь (мужчины) – Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
  • Лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
  • Лучший тренер (мужской футбол) – Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
  • Лучший тренер (женский футбол) – Сарин Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
  • Премия Пушкаша за лучший гол – Гильерме Мадруга (Бразилия, Ботафого)
  • Приз честной игры – мужская сборная Бразилии
  • Приз болельщикам – фанат клуба Санта-Фе (Аргентина)
По теме:
Знаменитая Марта из Бразилии получила специальный приз от ФИФА
Названа лучшая футболистка 2023 года по версии ФИФА
ВИДЕО. Невероятная бисиклета! Премия Пушкаша: назван лучший гол 2023 года
ФИФА Лионель Месси Жузеп Гвардиола Эдерсон Лучано Спаллетти Симоне Индзаги лучший гол Тибо Куртуа текстовая трансляция лучший игрок премия Пушкаша Килиан Мбаппе лучший тренер Эрлинг Холанд награды ФИФА Яссин Буну лучший вратарь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику
Футбол | 15 января 2024, 14:37 12
ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику
ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику

Английский фанат был очень рад встрече с украинцем

Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Теннис | 15 января 2024, 03:35 22
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024

Даяна в двух сетах разгромила Маркету Вондроушову

Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Футбол | 15.01.2024, 22:07
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
Футбол | 14.01.2024, 23:20
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
Футбол | 15.01.2024, 07:59
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Цирк!!!
Ответить
+8
Евгений Горовой
Он наверно и после завершения карьеры еще пару лет будет получать. Цирк
Ответить
+2
andriyars
не рефлексуйте, Мессі буде найкращий поки не завершить карєру! Для себе побачив давно, що всі хто проти Мессі по характеру нарциси такі як і РОон.
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Ну смішно. Що Мессі зробив в 2023му році, щоб його вважали кращим футболістом світу?
Ответить
+1
Boodya 1209
Мені здається, навіть після закінчення кар'єри Мессі ще сезони 2 буде отримувати нагороди, чисто так по інерції 
Ответить
+1
fly
Ну окей с золотим м’ячем там приплели Чемпіонат Світу. Але якщо ми говорим за 2023 рік і гравця саме цього року. То виходить нагорода за 9 голів в мертвому чемпіонаті Франції і один гол в МЛС?
мабуть буде як з Кернесом. Мессі помре від старості але ще роки три по звичці будуть давать нагороду кращому гравцю.
Наче і великий гравець але такими нагородами(не вперше) в тому числі знецінюються його здобутки. 
Ответить
+1
Viktor Shuper
хейтерам щось пояснювати чому Мессі заслужив найбільше, то як сцяти проти вітру.
краще запитайте себе хто більше заслужив. Холанд? Мбаппе? не смішіть, за що? Роналду те саме. а більше й на приміті особливо нема нікого
Ответить
0
Роман Роизин
Лутший плеймейкер Де Брюйне
Ответить
0
DK02
за які такі заслуги? я вже бачу як йому посмертно кожен рік видають мячі і інші нагороди, після його смерті.
Ответить
0
DK02
а в процесі оголошення ведучий руку в штанах тримав?
Ответить
-1
Lulinnha
Лучший игрок года это Погба  ! 
Ответить
-1
Viktor Shuper
Льоня топ, досі топ!
хейтери співають що незаслужено, ну нічого нового 
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
14.01.2024, 07:50 1
Футбол
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
14.01.2024, 07:31 13
Футбол
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
13.01.2024, 23:26 18
Футбол
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем