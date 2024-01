Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.

Аргентинец не прибыл на церемонию, и награду он получит позже. Эта его 8-я подобная награда от ФИФА за карьеру (португалец Криштиану Роналду имеет 5 таких призов).

В топ-3 лучших игроков года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

Аналогичную награду у женщин получила Айтана Бонмати из Испании, играющая за Барселону.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Обладатели наград ФИФА за 2023 год

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷



Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL