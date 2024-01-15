Лучше только у Зидана. Анчелотти не устает выигрывать трофеи
Тренер выигрывает трофей в среднем каждый 20,4 матч
Реал выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финальном поединке Барселону со счетом 4:1. Для Карло Анчелотти это седьмой трофей во время второго периода работы с мадридским клубом.
У итальянского специалиста за это время 145 матчей и 103 победы (71% побед). Цифры показывают, что Анчелотти выигрывает трофей в среднем каждые 20,4 матча.
Лучший показатель в клубе был только у Зинедина Зидана, который может, среди прочего, похвастаться тремя трофеями Лиги чемпионов кряду.
Француз выигрывал трофей каждый 14 матч с мадридцами.
🤨 Carlo Ancelotti's second spell in charge of Real Madrid is a joke— The Sack Race (@thesackrace) January 14, 2024
👔 145 games
👔 103 wins
👔 71% win rate
👔 7 trophies
🏆 Lifting a trophy more often than his eyebrow pic.twitter.com/mFM6IVRJE0
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