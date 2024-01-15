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  4. Лучше только у Зидана. Анчелотти не устает выигрывать трофеи
Испания
15 января 2024, 00:27 |
416
2

Лучше только у Зидана. Анчелотти не устает выигрывать трофеи

Тренер выигрывает трофей в среднем каждый 20,4 матч

15 января 2024, 00:27 |
416
2
Лучше только у Зидана. Анчелотти не устает выигрывать трофеи
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Реал выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финальном поединке Барселону со счетом 4:1. Для Карло Анчелотти это седьмой трофей во время второго периода работы с мадридским клубом.

У итальянского специалиста за это время 145 матчей и 103 победы (71% побед). Цифры показывают, что Анчелотти выигрывает трофей в среднем каждые 20,4 матча.

Лучший показатель в клубе был только у Зинедина Зидана, который может, среди прочего, похвастаться тремя трофеями Лиги чемпионов кряду.

Француз выигрывал трофей каждый 14 матч с мадридцами.

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Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Карло Анчелотти Зинедин Зидан
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Реал просто неймовірний! Не можна мабуть порівнювати, він у різні часи чудовий по своєму. Коли тренував Зідан грав Роналду, Бензема. Молодші були Кроос, Модрич. Класний Реал був за тренера Дель Боске! Раніше можу згадати Реал Хайнкеса. Наче і не такий виразний, але ЛЧ у фіналі з Юве Ліппі взяли...Про легендарні часи Ді Стефано, Пушкаша лише чув та читав...
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+1
Boodya 1209
Мені здається важко з Реалом нічого не виграти, хай з умовною Ворсклою спробують)
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0
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