Лучше только у Зидана. Анчелотти не устает выигрывать трофеи

Реал выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финальном поединке Барселону со счетом 4:1. Для Карло Анчелотти это седьмой трофей во время второго периода работы с мадридским клубом.

У итальянского специалиста за это время 145 матчей и 103 победы (71% побед). Цифры показывают, что Анчелотти выигрывает трофей в среднем каждые 20,4 матча.

Лучший показатель в клубе был только у Зинедина Зидана, который может, среди прочего, похвастаться тремя трофеями Лиги чемпионов кряду.

Француз выигрывал трофей каждый 14 матч с мадридцами.

