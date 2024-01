ФОТО. Бавария почтила память Беккенбауэра

Сегодня, 12 января «Бавария» в матче 17-го тура Бундеслиги дома принимает «Хоффенхайм». Матч начался в 21:30 по Киеву.

Мюнхенская «Бавария» приняла решение почтить память легенды клуба Франца Беккенбауэра, который умер 8 января в возрасте 78 лет. Чемпионы Германии вышли на матч в футболках с надписью «Danke Franz», что означает «Спасибо, Франц».

На рекламных щитах и табло на стадионе также были выведены фото Беккенбауэра и та же надпись «Danke Franz». Перед стартом матча обе команды также почтили память Беккенбауэра минутой молчания.

Competitive football is 🔙 Let's get the win for Franz! ❤️ 🔴⚪️ #FCBTSG 0-0 (1') pic.twitter.com/0C2DffqkPW

Rest in peace, Kaiser!



Everyone at the Allianz Arena observed a minute's silence before the game to remember Franz Beckenbauer.



THANK YOU, FRANZ! pic.twitter.com/46CV9kMf32