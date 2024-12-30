ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги сменил главного тренера
«Унион» Берлин сообщил о сотрудничестве со Штеффеном Баумгартом
52-летний немецкий специалист Штеффен Баумгарт стал главным тренером берлинского Униона, после того, как уже экс-тренер Бо Свенссон был уволен с этой должности.
Официальная информация появилась на сайте немецкого клуба.
Баумгарт начал свою тренерскую карьеру в 2009 году когда стал главным тренером Магдебура. С этой командой одержал победу в Кубке Саксонии.
В 2017 году стал главным тренером Падерборна. В том же году вывел команду во Вторую Бундеслигу, а еще через год вывел команду в Бундеслигу.
Работал в Падерборне до 2021 года, а затем перешел в Кельн.
Последнее место работы у Штеффена был Гамбург.
Унион сейчас занимает 12-е место с 17 очками. Среди достижений в этом сезоне победа над Баварией, которая для соперника пока остается единственным поражением сезона.
Welcome back, gaffer. Steffen Baumgart is to start as head coach. This is exciting. https://t.co/WBuQUzSB9g— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 30, 2024
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