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Германия
30 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 30 декабря 2024, 19:48
559
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги сменил главного тренера

«Унион» Берлин сообщил о сотрудничестве со Штеффеном Баумгартом

30 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 30 декабря 2024, 19:48
559
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги сменил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

52-летний немецкий специалист Штеффен Баумгарт стал главным тренером берлинского Униона, после того, как уже экс-тренер Бо Свенссон был уволен с этой должности.

Официальная информация появилась на сайте немецкого клуба.

Баумгарт начал свою тренерскую карьеру в 2009 году когда стал главным тренером Магдебура. С этой командой одержал победу в Кубке Саксонии.

В 2017 году стал главным тренером Падерборна. В том же году вывел команду во Вторую Бундеслигу, а еще через год вывел команду в Бундеслигу.

Работал в Падерборне до 2021 года, а затем перешел в Кельн.

Последнее место работы у Штеффена был Гамбург.

Унион сейчас занимает 12-е место с 17 очками. Среди достижений в этом сезоне победа над Баварией, которая для соперника пока остается единственным поражением сезона.

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чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Унион Берлин назначение тренера отставка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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