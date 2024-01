Нападающий Челси вскоре перейдет в Бернли

Ивуарийский нападающий лондонского «Челси» Давид Датро Фофана вскоре станет игроком «Бернли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. По информации источника, «Бернли» будет выплачивать 21-летнему футболисту всю его зарплату, но не будет иметь опции выкупа.

Первую половину сезона Давид Датро Фофана провел в аренде в берлинском «Унионе», за который сыграл 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется «Севилья».

🚨🟣 David Datro Fofana to Burnley, here we go! Agreement in place for the striker to join on loan deal.



Understand there’s NO buy option, Chelsea believe PL experience will be key.



Medical on Saturday.



Salary 100% covered by Burnley.



First call on deal — @David_Ornstein. pic.twitter.com/pj6Sf1zzj6