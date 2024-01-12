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  4. Нападающий Челси вскоре перейдет в Бернли
Англия
12 января 2024, 11:59 |
766
0

Нападающий Челси вскоре перейдет в Бернли

Давид Датро Фофана отправится в очередную аренду

12 января 2024, 11:59 |
766
0
Нападающий Челси вскоре перейдет в Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Датро Фофана

Ивуарийский нападающий лондонского «Челси» Давид Датро Фофана вскоре станет игроком «Бернли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. По информации источника, «Бернли» будет выплачивать 21-летнему футболисту всю его зарплату, но не будет иметь опции выкупа.

Первую половину сезона Давид Датро Фофана провел в аренде в берлинском «Унионе», за который сыграл 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется «Севилья».

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Давид Датро Фофана Челси Бернли трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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