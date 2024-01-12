Нападающий Челси вскоре перейдет в Бернли

Ивуарийский нападающий лондонского «Челси» Давид Датро Фофана вскоре станет игроком «Бернли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. По информации источника, «Бернли» будет выплачивать 21-летнему футболисту всю его зарплату, но не будет иметь опции выкупа.

Первую половину сезона Давид Датро Фофана провел в аренде в берлинском «Унионе», за который сыграл 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется «Севилья».