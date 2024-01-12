Нападающий Челси вскоре перейдет в Бернли
Давид Датро Фофана отправится в очередную аренду
Ивуарийский нападающий лондонского «Челси» Давид Датро Фофана вскоре станет игроком «Бернли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. По информации источника, «Бернли» будет выплачивать 21-летнему футболисту всю его зарплату, но не будет иметь опции выкупа.
Первую половину сезона Давид Датро Фофана провел в аренде в берлинском «Унионе», за который сыграл 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется «Севилья».
🚨🟣 David Datro Fofana to Burnley, here we go! Agreement in place for the striker to join on loan deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024
Understand there’s NO buy option, Chelsea believe PL experience will be key.
Medical on Saturday.
Salary 100% covered by Burnley.
First call on deal — @David_Ornstein. pic.twitter.com/pj6Sf1zzj6
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