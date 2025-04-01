Буковина – Виктория. Известны составы на четвертьфинал Кубка Украины

Во вторник, 1 апреля, в 13:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграют «Буковина» и «Виктория».

Команды встретятся на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.

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Матч рассудит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Стартовые составы на матч Буковина – Виктория:

«Буковина» (стартовый состав): Каневцев, Безуглый, Кожушко, Бойчук, Шинкаренко, Кольцов (к), Бусько, Тищенко, Морговский, Глущук, Плакса.

Запасные: Пономаренко, Солдат, Рудавский, Хамелюк, Гончарук, Андрейчук, Килевой, Бодня, Лопыренок, Прокопчук, Васильев.

«Виктория» (стартовый состав): Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовский, Бойко, Шарай, Ульянов (к), Богунов, Кныш, Евпак.

Запасные: Климов, Дудник, Д. Рябой, Чернов, А. Рябой, Паламар, Шпиренок, Лебеденко, Сейтхалилов, Нич.