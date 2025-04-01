СМОЛЯКОВ – о дебютном голе в МЛС: «Была ударная позиция. Радости не было»

Украинский защитник Артем Смоляков рассказал о дебютном голе в МЛС за «Лос-Анджелес» в матче против «Сан-Диего», где его команда минимально проиграла (2:3).

«Обидно, что проиграли. Продолжили сражаться и смогли отыграть два мяча еще в первом тайме. Во втором тайме выглядели достаточно уверенно, но, к сожалению, не смогли забить. Даже после удаления, кажется, действовали лучше соперника.

Была ударная позиция, поэтому почему бы не пробить. Мне ничего особенного о голе не сказали, просто после игры ребята отметили, что получился очень красивый. Особой радости не было – следовало отыгрываться, поэтому быстро вернулись к игре. Поддержка фанатов – топ. Атмосфера здесь, конечно, кайф. Выходишь играть при полном стадионе», – сказал Смоляков.

Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в МЛС, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.