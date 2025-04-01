Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан своей игрой разочаровал руководство и тренерский штаб клуба. В команде считают, что этот трансфер не оправдал ожиданий:

«Украинский футболист Сикан, который пополнил состав «Трабзонспора» во время зимнего трансферного окна, не сумел оправдать ожиданий. Даниил перебрался в Турцию из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. Это приобритение стало одним из самых дорогих в нашей истории.

Форвард провел на поле десять матчей, но так и не сумел забить хотя бы один гол. За это время Сикан сыграл 676 минут. В последнем поединке из-за перебора карточек на поле не вышел основной нападающий Банза, но даже в этом случае Фатих Текке принял решение не доверять украинцу место в стартовом составе», – сообщает пресса.

«Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В составе клуба также выступают и другие украинцы – Александр Зубков и Арсений Батагов. 2 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют на домашнем стадионе против «Бодрумспора».