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Турция
01 апреля 2025, 12:13 | Обновлено 01 апреля 2025, 12:25
1595
4

Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб

«Трабзонспор» недоволен выступлениями Даниила Сикана

01 апреля 2025, 12:13 | Обновлено 01 апреля 2025, 12:25
1595
4
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан своей игрой разочаровал руководство и тренерский штаб клуба. В команде считают, что этот трансфер не оправдал ожиданий:

«Украинский футболист Сикан, который пополнил состав «Трабзонспора» во время зимнего трансферного окна, не сумел оправдать ожиданий. Даниил перебрался в Турцию из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. Это приобритение стало одним из самых дорогих в нашей истории.

Форвард провел на поле десять матчей, но так и не сумел забить хотя бы один гол. За это время Сикан сыграл 676 минут. В последнем поединке из-за перебора карточек на поле не вышел основной нападающий Банза, но даже в этом случае Фатих Текке принял решение не доверять украинцу место в стартовом составе», – сообщает пресса.

«Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В составе клуба также выступают и другие украинцы – Александр Зубков и Арсений Батагов. 2 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют на домашнем стадионе против «Бодрумспора».

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Falko
А Сікан у Трабзоні хіба не на фланзі грає?
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Gargantua81
ожидаемо.
я сразу говорил, что с Зубковым они приобрели а с Сиканом потеряли. Хотя заплатили одинаково.
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0
sashav2007
рівень шлюхтьора
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