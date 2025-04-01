Полузащитника Шахтера Педриньо хотят натурализовать. Реакция фанов

Атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо может получить украинское футбольное гражданство и сыграть за сборную Украины. УАФ продолжает активно контактировать с футболистом.

Агент игрока сообщил, что Педриньо пока не принял окончательное решение. По словам агента, это должен быть очень хорошо продуманный поступок. Мнения украинских болельщиков по поводу натурализации бразильца разделились. Большинство не видит в этом необходимости.

Dmitry: Нафига он сборной? объяснит кто-нибудь?

petric_2ch: да кайф, Марлос был, хорошо все было, такой кромок явно лучше будет, чем Зубкова и Гуцуляка)

Tuborino: А украинский учить будет или нет?

Егор: А может того, кто сможет из защиты выходить в полузащиту сначала. Нападающие есть, а вот мяч уже давно не видели.

Микола: А воины ВСУ из Беларуси не могут получить гражданство Украины, территория чудес.

Counselor: У французов не будет шансов. Исландцы могут даже не выходить на поле. Закидаем понтами!

PullBen: Но зачем он нужен сборной Украины? ему уже далеко не 20-24 года, лучше уж свою молодежь подпускать к старту сборной.

ZANREGENT: Давайте всех бразильцев натурализируем и всё.))))) Тогда точно Бельгию порвём. Да и Францию)

Boodya: У нас фишка, если клубу (особенно топу Украинскому) что-то нужно, то ФФУ, а позже УАФ и не против.