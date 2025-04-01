Клуб из Первой лиги размышляет над переездом. Все из-за войны в Украине

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный рассказал, где его команда планирует проводить домашние матчи в Первой лиге Украины.

– Где Виктория будет играть домашние матчи весной?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Еще ничего не решено. Ждем ответа от Сумской областной военной администрации. Конечно, мы хотим действительно играть дома, полноценно, а не формально… Посмотрим. Мы и так почти весь прошлый сезон играли то здесь, то там…

– Если в Сумах играть будет запрещено, то где все-таки будет играть ваша команда формально домашние поединки?

– Скорее всего, будем арендовать стадион в Киеве или Борисполе, а возможно – в Черкассах. Пока рассматривается несколько вариантов, но, повторюсь, очень надеюсь, что все же будем играть в Сумах.

Во вторник, 1 апреля, Виктория проведет матч 1/4 финала Кубка Украины против «Буковины». Старт встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.