Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Первой лиги размышляет над переездом. Все из-за войны в Украине
Украина. Первая лига
01 апреля 2025, 11:58 |
787
0

Клуб из Первой лиги размышляет над переездом. Все из-за войны в Украине

Анатолий Бессмертный пока не знает, где «Виктория» будет играть домашние матчи

01 апреля 2025, 11:58 |
787
0
Клуб из Первой лиги размышляет над переездом. Все из-за войны в Украине
ФК Ворскла. Анатолий Бессмертный

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный рассказал, где его команда планирует проводить домашние матчи в Первой лиге Украины.

– Где Виктория будет играть домашние матчи весной?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Еще ничего не решено. Ждем ответа от Сумской областной военной администрации. Конечно, мы хотим действительно играть дома, полноценно, а не формально… Посмотрим. Мы и так почти весь прошлый сезон играли то здесь, то там…

– Если в Сумах играть будет запрещено, то где все-таки будет играть ваша команда формально домашние поединки?

– Скорее всего, будем арендовать стадион в Киеве или Борисполе, а возможно – в Черкассах. Пока рассматривается несколько вариантов, но, повторюсь, очень надеюсь, что все же будем играть в Сумах.

Во вторник, 1 апреля, Виктория проведет матч 1/4 финала Кубка Украины против «Буковины». Старт встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.

По теме:
Кремень – Нива Тернополь – 1:2. Видео голов и обзор матча
Буковина – Виктория. Известны составы на четвертьфинал Кубка Украины
На войне погиб голкипер со Львова
Анатолий Бессмертный Виктория Сумы Первая лига Украины российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Биатлон | 31 марта 2025, 11:47 0
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины

Дмитрий считает, что Богдан Борковский имеет потенциал для улучшения результатов

Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Теннис | 31 марта 2025, 21:23 4
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»

Гаэль поблагодарил Элину за поддержку

«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ
Футбол | 01.04.2025, 10:43
«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ
«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Футбол | 31.03.2025, 14:33
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Хацкевич назвал самого недооцененного игрока киевского Динамо
Футбол | 01.04.2025, 09:22
Хацкевич назвал самого недооцененного игрока киевского Динамо
Хацкевич назвал самого недооцененного игрока киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 2
Бокс
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
31.03.2025, 01:00 1
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
30.03.2025, 21:12 8
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 27
Бокс
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 26
Бокс
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
31.03.2025, 00:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем