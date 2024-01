ОФИЦИАЛЬНО. Санчо вернулся в Боруссию Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о подписании английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Звездный игрок будет выступать под 10-м номером.

Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Как ранее сообщал Фабрицио Романо, «шмели» заплатят за сделку 4 миллиона евро, а также будут покрывать часть зарплаты 23-летнего футболиста. Важной деталью является то, что в аренде не предусмотрена опция будущего выкупа.

Джейдон Санчо уже выступал за дортмундскую «Боруссию» в 2017-2021 годах. За это время он успел отметиться 50 забитыми мячами и 64 голевыми передачами в 137 матчах.

BVB has signed Jadon Sancho on loan until the end of the season ✍️



Currently with Manchester United, the loan contract runs until June 30th, 2024 🗓️ pic.twitter.com/j5At2fKx50