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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Санчо вернулся в Боруссию Дортмунд
Германия
11 января 2024, 14:41 |
836
1

ОФИЦИАЛЬНО. Санчо вернулся в Боруссию Дортмунд

Игрок «Манчестер Юнайтед» проведет остаток сезона в Бундеслиге

11 января 2024, 14:41 |
836
1
ОФИЦИАЛЬНО. Санчо вернулся в Боруссию Дортмунд
ФК Боруссия Д. Джейдон Санчо (слева)

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о подписании английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Звездный игрок будет выступать под 10-м номером.

Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Как ранее сообщал Фабрицио Романо, «шмели» заплатят за сделку 4 миллиона евро, а также будут покрывать часть зарплаты 23-летнего футболиста. Важной деталью является то, что в аренде не предусмотрена опция будущего выкупа.

Джейдон Санчо уже выступал за дортмундскую «Боруссию» в 2017-2021 годах. За это время он успел отметиться 50 забитыми мячами и 64 голевыми передачами в 137 матчах.

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы аренда игрока Джейдон Санчо трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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