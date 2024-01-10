Шахтер может проскочить квалификацию ЛЧ 2024-25. Что для этого нужно?

Действующий сезон является последним в истории Лиги чемпионов в формате с групповым этапом, его заменит лиговая стадия.

Украинская Премьер-лига больше не сможет делегировать чемпиона турнира напрямую в основной розыгрыш Лиги чемпионов, теперь золотой призер УПЛ должен проходить квалификацию.

По информации Football Rankings, донецкий «Шахтер» может проскочить вышеуказанное нововведение в следующем сезоне, из-за высокой позиции в клубном рейтинге УЕФА. Для этого «горнякам» нужно стать чемпионом Украины и также надеяться, что победитель Лиги чемпионов в этом сезоне сможет отобраться в следующий розыгрыш евротурнира через свой внутренний чемпионат напрямую.