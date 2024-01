Шахтер может проскочить квалификацию ЛЧ 2024-25. Что для этого нужно?

Действующий сезон является последним в истории Лиги чемпионов в формате с групповым этапом, его заменит лиговая стадия.

Украинская Премьер-лига больше не сможет делегировать чемпиона турнира напрямую в основной розыгрыш Лиги чемпионов, теперь золотой призер УПЛ должен проходить квалификацию.

По информации Football Rankings, донецкий «Шахтер» может проскочить вышеуказанное нововведение в следующем сезоне, из-за высокой позиции в клубном рейтинге УЕФА. Для этого «горнякам» нужно стать чемпионом Украины и также надеяться, что победитель Лиги чемпионов в этом сезоне сможет отобраться в следующий розыгрыш евротурнира через свой внутренний чемпионат напрямую.

Shakhtar Donetsk are currently not projected to enter UCL qualifiers, as they are projected to enter league stage directly as UCL titleholder replacement.



Next in line are Slavia Praha, FC Copenhagen and Dinamo Zagreb, with Basel being without chances to win domestic title. https://t.co/lpVgyGLRtO pic.twitter.com/aGiDEDhskQ