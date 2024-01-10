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Лига чемпионов
10 января 2024, 18:48 | Обновлено 10 января 2024, 18:52
2382
14

Шахтер может проскочить квалификацию ЛЧ 2024-25. Что для этого нужно?

«Горнякам» нужно, чтобы сошлись два фактора

10 января 2024, 18:48 | Обновлено 10 января 2024, 18:52
2382
14
Шахтер может проскочить квалификацию ЛЧ 2024-25. Что для этого нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтар

Действующий сезон является последним в истории Лиги чемпионов в формате с групповым этапом, его заменит лиговая стадия.

Украинская Премьер-лига больше не сможет делегировать чемпиона турнира напрямую в основной розыгрыш Лиги чемпионов, теперь золотой призер УПЛ должен проходить квалификацию.

По информации Football Rankings, донецкий «Шахтер» может проскочить вышеуказанное нововведение в следующем сезоне, из-за высокой позиции в клубном рейтинге УЕФА. Для этого «горнякам» нужно стать чемпионом Украины и также надеяться, что победитель Лиги чемпионов в этом сезоне сможет отобраться в следующий розыгрыш евротурнира через свой внутренний чемпионат напрямую.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк
Источник Twitter
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Комментарии 14
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December 32
Украине важно как то "проскочить" 2024 год в глухой обороне на фронте  и ждать чем закончатся выборы в ряде стран.  На этом фоне все эти лиги и выходы куда то - полный бред и оффтоп нашей реальной жизни.    Как получится - так и будет.
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+3
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roman75zpr
А у Кривбасса есть шансы?
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+3
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FunnyCat_____
Надеюсь уже на первом пункте сольются !
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0
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avk2307
Табличка очень похожа на ту, что прогнозировали с выходом Шахтера на клубный чемпионат мира. И что вышли шахтеровцы?
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-1
zelc006
А динама де? Де динама?
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-1
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nicksaf
Опять жульнические схемы.
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-2
Лига конференций без динамо
Конечно как всегда  гордость всего украинского футбола Шахтёр станет чемпионом и пойдет на прямую в группу ЛЧ,а кто-то будет и дальше получать унижение в квалификацие Лке или ЛЕ  
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-2
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