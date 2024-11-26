Испания26 ноября 2024, 08:48 | Обновлено 26 ноября 2024, 08:51
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ФОТО. Заслуживает уважения. Модрич прислал Золотой мяч юному футболисту
Молодой парниша оказался в больнице после ужасной травмы
26 ноября 2024, 08:48 | Обновлено 26 ноября 2024, 08:51
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Игрок мадридского «Реала» Лука Модрич поддержал юного хорватского футболиста, который получил серьезное повреждение.
Парня зовут Иван Шпецина и он в последнем матче за клуб получил травму головы, из-за чего оказался в больнице.
Модрич отправил футболисту свой Золотой мяч, чтобы мотивировать парня вернуться в футбол. Кроме того, Лука подарил игроку профессиональный мяч и футболку с автографом.
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