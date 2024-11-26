Скрипник удивил выбором лучшего тренера Украины. Не Ребров

Виктор Скрипник назвал лучшего украинского тренера в настоящее время. Специалист отметил тренерские способности главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня. Скрипник создал свой топ-3, куда включил Ротаня, Вернидуба и Шовковского.

«Импонирует, как он работает в плане видения и ведения игры. Руслан Ротань в этом плане номер один.

Дальше, видимо, идет Вернидуб, который с набором игроков, который у него есть, держит планку второй год подряд.

«Динамо» есть «Динамо». На сегодняшний день там собраны лучшие украинские игроки. У них есть коллектив, Шовковский держит ребят в хорошем тонусе. Можно еще назвать не одного тренера, который в то или иное время хорошо проявил себя в Украине», – сказал Скрипник.

Виктор Скрипник не отметил главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва, который вывел «сине-желтых» в плей-офф Лиги наций, где наша национальная команда сыграет против Бельгии.