Соперник Барселоны планирует сыграть в Лиге чемпионов резервным составом

26 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» (Испания) и «Брест» (Франция).

Французский журналисты сообщают, что гости собираются в этом матче провести ротацию и дать отдых основным футболистам. Дело в том, что «Брест» набрал 10 баллов и занимает четвертое место – команда имеет высокие шансы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

В чемпионате дела подопечных Эрика Руа идут намного хуже – 12-е место (13 баллов в активе). Французский клуб собирается пожертвовать поединком с «Барселоной», чтобы лучше подготовиться к матчу чемпионата.

«Есть ли у меня соблазн выпустить второй состав на Лигу чемпионов? Конечно. Я планирую так сделать, но окончательное решение приму перед матчем», – заявил тренер «Бреста» Эрик Руа.

«Барселона» и «Брест» сыграют в Испании 26 ноября, на стадионе «Эстадио Олимпико». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.