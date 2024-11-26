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  4. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Сейчас уже зима – все поля тяжелые»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 09:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 09:53
115
0

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Сейчас уже зима – все поля тяжелые»

Игрок «Кривбасса» о матче против «Оболони»

26 ноября 2024, 09:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 09:53
115
0
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Сейчас уже зима – все поля тяжелые»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник клуба «Кривбасс» Дмитрий Хомченовский прокомментировал минимальную победу в матче со столичной «Оболонью» (1:0).

– Очень тяжелый матч, тяжелое поле. Согласен ли, что и победа тяжелая?

– Конечно, сейчас уже зима, поэтому все поля такие тяжелые, скользкие. Действительно, что была тяжелая игра, но мы победили, и это самое главное.

– До этого в двух матчах «Кривбасс» не мог забить в Киеве в ворота «Оболони» Давило ли это психологически?

– Не думаю. Никто об этом не думал, но перед игрой, если честно, я всем напомнил об этом. Мы одержали первую победу, и «Кривбасс» забил первый гол в Киеве против «Оболони». всех с этим можно поздравить.

–​ Роль нового капитана в первом тайме, это был Дибанго, оправдавшая ожидания?

– Да, конечно. Дибанго – один из лидеров нашей команды, поэтому я считаю, что ему по праву доверили капитанскую повязку. Если Юрий Вернидуб так решил, то он этого заслуживает.

– Какие эмоции были в раздевалке после матча?

– Конечно, положительные, ведь все радовались победе. У нас сейчас не будет выходных, поэтому сегодня еще порадуемся, а потом уже будем готовиться к следующей игре.

Напомним, что недавно Дмитрий вернулся на футбольное поле после повреждения.

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Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь - Кривбасс Юрий Вернидуб Иван Дибанго
Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
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