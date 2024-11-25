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Лига Чемпионов
Бавария
26.11.2024 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
25 ноября 2024, 18:47 |
110
0

Бавария – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву.

25 ноября 2024, 18:47 |
110
0
Бавария – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Баварией» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бавария – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – ПСЖ
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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