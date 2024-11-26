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  4. Левый Берег объяснил состояние лидера, что травмировался в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 09:31 |
193
0

Левый Берег объяснил состояние лидера, что травмировался в матче с Рухом

Олег Синица получил вывих локтевого сустава

26 ноября 2024, 09:31 |
193
0
Левый Берег объяснил состояние лидера, что травмировался в матче с Рухом
ФК Левый Берег. Олег Синица

«Левый Берег» опубликовал информацию о травме полузащитника команды Олега Синицы в матче против «Движения» в 14 туре украинской Премьер-лиги.

По информации клубной пресс-службы, полузащитник получил вывих локтевого сустава в борьбе с защитником соперника Романом Дидиком.

Сразу на поле Синицы была оказана вся необходимая помощь врачей. После возвращения в Киев Олег пройдет обследование, по итогу которого будет диагностирован характер травмы и срок восстановления.

В настоящее время «Левый Берег» занимает 14 строчку УПЛ.«Аисты» имеют 9 зачетных пунктов после 14 туров.«Движение» находится на восьмой строчке. Львовский клуб имеет в своем активе 18 после 13 сыгранных матчей.

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Олег Синица Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый берег
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