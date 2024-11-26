Левый Берег объяснил состояние лидера, что травмировался в матче с Рухом

«Левый Берег» опубликовал информацию о травме полузащитника команды Олега Синицы в матче против «Движения» в 14 туре украинской Премьер-лиги.

По информации клубной пресс-службы, полузащитник получил вывих локтевого сустава в борьбе с защитником соперника Романом Дидиком.

Сразу на поле Синицы была оказана вся необходимая помощь врачей. После возвращения в Киев Олег пройдет обследование, по итогу которого будет диагностирован характер травмы и срок восстановления.

В настоящее время «Левый Берег» занимает 14 строчку УПЛ.«Аисты» имеют 9 зачетных пунктов после 14 туров.«Движение» находится на восьмой строчке. Львовский клуб имеет в своем активе 18 после 13 сыгранных матчей.