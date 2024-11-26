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  4. Полузащитник Левого Берега: «Досадно, ведь снова не смогли забить»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 08:56 | Обновлено 26 ноября 2024, 09:32
98
0

Полузащитник Левого Берега: «Досадно, ведь снова не смогли забить»

Владислав Войцеховский прокомментировал поединок против «Руха»

26 ноября 2024, 08:56 | Обновлено 26 ноября 2024, 09:32
98
0
Полузащитник Левого Берега: «Досадно, ведь снова не смогли забить»
ФК Левый берег. Владислав Войцеховский

Полузащитник «Левого Берега» Владислав Войцеховский расстроен результатом матча против «Руха» в 14-м туре УПЛ (0:1).

«Очень досадно проигрывать такие матчи. По-моему, игра была равной. К сожалению, пропустили с пенальти на последней минуте первого тайма. Решения арбитров комментировать не хочу, ведь ничего уже не изменить. Андрей Акимов говорил, что в эпизоде ​​с пенальти он не нарушал правила. Необходимо сделать выводы и двигаться дальше. Обидно, ведь снова не смогли забить. Моменты создавали, но реализовать их не смогли. Надеюсь, что в следующем матче сможем забить и почувствуем необходимую уверенность.

В первой половине встречи играли с двумя отвлеченными нападающими. В запасе было два номинальных форварда, которые в любой момент могли выйти и усилить игру. На мой взгляд, в этой тактической схеме сыграли удачно, но результат на табло. Хочу отметить болельщиков, которые нас всегда поддерживают. Очень приятно, что они приехали во Львов и гнали нас вперед.

В следующем туре будем играть против «Оболони». Понимаем важность этого матча и настраиваемся на победу», – ответил Владислав.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Левый берег
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