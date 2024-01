Романо: Санчо завершил переход из МЮ в дортмундскую Боруссию

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что дортмундская «Боруссия» завершила трансфер полузащитника Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, футболист будет выступать в Бундеслиге на правах аренды без опции выкупа. «Боруссия» покроет часть зарплаты Джейдона, а также заплатит за аренду хавбека – в общей сложности пребывание футболиста в Дортмунде обойдется в 4 млн евро.

Уже сегодня Санчо прибудет в Германию и пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально.

