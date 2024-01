Челси с Мудриком повторил антирекорд клуба в Кубке лиги Англии с 1999 года

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между командами «Мидлсбро» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 37-й минуте забил Хейден Хакни. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й вместо Нони Мадуэке.

Интересно, что впервые с 1999 года «синие» в Кубке лиги Англии проиграли команде из низшего дивизиона. Тогда это был «Хаддерсфилд».

Если учитывать все кубковые игры, то «Мидлсбро» стал вторым клубом с 2015 года, который выиграл у лондонцев, находясь как минимум на 1 дивизион ниже. 9 лет назад «Бредфорд Сити» обыграл «Челси» со счетом 4:2 на «Стэмфорд Бридж».

Также стоит отметить тот факт, что «Мидлсбро» выиграл первый очный поединок у «Челси» за последние 10 матчей.

Ответная встреча состоится 23 января на домашнем стадионе «синих». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

1999 – Chelsea’s defeat to Middlesbrough tonight is the first time they’ve lost a League Cup match against a side from a lower division since October 1999 against Huddersfield. Grim. #MIDCHE

Middlesbrough are the first lower league side to beat Chelsea across any domestic cup competition since Bradford won 4-2 at Stamford Bridge in January 2015.



The Blues' 28-game streak is over. ❌ pic.twitter.com/MKwR4Waqa2