Бавария сделала официальное предложение по 17-летнему вундеркинду из Шальке
Чемпионы Германии хотят подписать Ассана Уэдраого
Мюнхенская «Бавария» сделала официальное предложение «Шальке» по поводу трансфера 17-летнего центрального полузащитника Ассана Уэдраого. Об этом сообщает известный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Самому игроку уже предложен контракт на пять лет. «Бавария» собирается выплатить «Шальке» клаусулу в размере 15 миллионов евро и оставить 17-летнего игрока в Гельзенкирхене до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Ассана Уэдраого 1 гол и 1 ассист в 11 матчах второй Бундеслиги за «Шальке».
🚨 Excl. News #Ouedraogo: FC Bayern have submitted an official offer to the players camp! ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 8, 2024
➡️ Christoph Freund wants to secure the 17 y/o top talent from Schalke in summer!
➡️ Bayern offers a five-years-contract until 2029!
➡️ Price: Around €15m (release clause)
Bayern… pic.twitter.com/ejAQECCj54
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