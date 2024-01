Бавария сделала официальное предложение по 17-летнему вундеркинду из Шальке

Мюнхенская «Бавария» сделала официальное предложение «Шальке» по поводу трансфера 17-летнего центрального полузащитника Ассана Уэдраого. Об этом сообщает известный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Самому игроку уже предложен контракт на пять лет. «Бавария» собирается выплатить «Шальке» клаусулу в размере 15 миллионов евро и оставить 17-летнего игрока в Гельзенкирхене до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Ассана Уэдраого 1 гол и 1 ассист в 11 матчах второй Бундеслиги за «Шальке».

