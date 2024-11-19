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  4. Конкурент Холанду. Арсенал планирует переговоры с агентом звезды Ювентуса
Италия
19 ноября 2024, 17:37 |
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Конкурент Холанду. Арсенал планирует переговоры с агентом звезды Ювентуса

Душан Влахович является одним из наиболее вероятных вариантов усиления атаки «канониров»

19 ноября 2024, 17:37 |
51
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Конкурент Холанду. Арсенал планирует переговоры с агентом звезды Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком «Арсенала», сообщает TEAMtalk.

24-летний форвард не будет продлевать контракт с итальянским грандом из-за завышенной, по мнению руководства «старой сеньоры», зарплаты.

Агенты игрока уже начали переговоры с неитальянскими топ-клубами, что бы оценить уровень заинтересованности в услугах сербского страйкера.

«Арсенал» находится на первом месте по желанию подписать игрока. Артета видит в Влаховиче конкурента Каю Хаверцу и даже Холланду в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата. «Канониры» будут внимательно следить за игроком перед зимним трансферным окном.

«Ювентус» оценивает форварда в 70 миллионов евро, однако готов отпустить игрока зимой за сумму в 60 миллионов.

В текущем сезоне Душан Влахович провел 16 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 1 ассист.

Фаджоли может покинуть «Ювентус».

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Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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