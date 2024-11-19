Конкурент Холанду. Арсенал планирует переговоры с агентом звезды Ювентуса
Душан Влахович является одним из наиболее вероятных вариантов усиления атаки «канониров»
Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком «Арсенала», сообщает TEAMtalk.
24-летний форвард не будет продлевать контракт с итальянским грандом из-за завышенной, по мнению руководства «старой сеньоры», зарплаты.
Агенты игрока уже начали переговоры с неитальянскими топ-клубами, что бы оценить уровень заинтересованности в услугах сербского страйкера.
«Арсенал» находится на первом месте по желанию подписать игрока. Артета видит в Влаховиче конкурента Каю Хаверцу и даже Холланду в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата. «Канониры» будут внимательно следить за игроком перед зимним трансферным окном.
«Ювентус» оценивает форварда в 70 миллионов евро, однако готов отпустить игрока зимой за сумму в 60 миллионов.
В текущем сезоне Душан Влахович провел 16 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 1 ассист.
Фаджоли может покинуть «Ювентус».
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