Конкурент Холанду. Арсенал планирует переговоры с агентом звезды Ювентуса

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком «Арсенала», сообщает TEAMtalk.

24-летний форвард не будет продлевать контракт с итальянским грандом из-за завышенной, по мнению руководства «старой сеньоры», зарплаты.

Агенты игрока уже начали переговоры с неитальянскими топ-клубами, что бы оценить уровень заинтересованности в услугах сербского страйкера.

«Арсенал» находится на первом месте по желанию подписать игрока. Артета видит в Влаховиче конкурента Каю Хаверцу и даже Холланду в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата. «Канониры» будут внимательно следить за игроком перед зимним трансферным окном.

«Ювентус» оценивает форварда в 70 миллионов евро, однако готов отпустить игрока зимой за сумму в 60 миллионов.

В текущем сезоне Душан Влахович провел 16 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 1 ассист.

Фаджоли может покинуть «Ювентус».