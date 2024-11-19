После 3:0 в первом тайме. Шахтёр не смог обыграть тернопольскую Ниву
Горняки забили три мяча в ворота команды первой лиги в первом тайме, но во втором пропустили три
19 ноября на тренировочной базе в Винниках, что на Львовщине, донецкий «Шахтер» встретился с тернопольской «Нивой».
В первом тайме «горняки» имели явное преимущество. На 22-й минуте Невертон открыл счёт в матче. На 29-й минуте Бартон Франьич удвоил преимущество дончан. Через 10 минут Марян Швед сделал счёт 3:0.
Однако во второй половине матча игра полностью перешла в руки футболистов тернопольской «Нивы». На 50-й минуте вратарь «Шахтера» ошибся, и пас оказался у Богдана Козака, который с 10 метров переиграл голкипера - 3:1. На 62-й минуте Радион Посевкин получил подарок от вратаря «Шахтера» и также его переиграл - 3:2. А на 89-й минуте Богдан Козак великолепно реализовал штрафной - 3:3.
В итоге матч завершился боевой ничьей.
Товарищеский матч. 19 ноября
«Шахтер» Донецк – «Нива» Тернополь – 3:3
Голы: Невертон, 22, Франьич, 29, Швед, 39 – Козак, 50, 89, Посевкин, 62
Шахтёр: Фесюн, Франьич, Степаненко, Эгиналду, Сикан, Назарина, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Невертон, Фарина
Нива: Ризник, Галадей, Дорошенко, Сидун, Давидов, Кухарук, Бей, Зинь, Бац, Мудрый, Ольховый
Весь матч
Видео голов и обзор матча
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