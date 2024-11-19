Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе Жуниоре в 2025 году
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Netflix анонсировал выход документального фильма о бразильском футболисте Винисиусе Жуниоре, который выйдет в 2025 году.
Проект обещает рассказать о жизни и карьере одного из лучших футболистов современности. Также в фильме поднимут вопросы, связанные с расизмом в футболе и борьбой за справедливость.
Кроме того, обещают, что документальный фильм раскроет те моменты жизни Винисиуса, о которых мало известно широкой публике, а также расскажет о всех проблемах, с которыми он сталкивался в начале своей футбольной карьеры.
Фильм станет важным вкладом в развитие спорта и культуры, показывая, как футбол может быть использован как инструмент борьбы с дискриминацией и насилием.
Среди успешных проектов компании Netflix — фильмы о таких великих личностях, как Майкл Джордан (The Last Dance), Криштиану Роналду (Ronaldo) и Лионель Месси (Messi: The Movie). Эти проекты были высоко оценены зрителями и критиками за глубокий подход и беспристрастное освещение жизни и карьеры спортсменов.
🚨 OFFICIEL ! Netflix va sortir un documentaire sur Vinicius Jr en 2025 ! 🇧🇷🎬— Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2024
(@NetflixFR) pic.twitter.com/CGFojhh1Gk
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