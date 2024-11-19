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19 ноября 2024, 18:00 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:29
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Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе Жуниоре в 2025 году

Игрок мадридского Реала раскроет много тайн своим поклонникам

19 ноября 2024, 18:00 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:29
99
0
Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе Жуниоре в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Netflix анонсировал выход документального фильма о бразильском футболисте Винисиусе Жуниоре, который выйдет в 2025 году.

Проект обещает рассказать о жизни и карьере одного из лучших футболистов современности. Также в фильме поднимут вопросы, связанные с расизмом в футболе и борьбой за справедливость.

Кроме того, обещают, что документальный фильм раскроет те моменты жизни Винисиуса, о которых мало известно широкой публике, а также расскажет о всех проблемах, с которыми он сталкивался в начале своей футбольной карьеры.

Фильм станет важным вкладом в развитие спорта и культуры, показывая, как футбол может быть использован как инструмент борьбы с дискриминацией и насилием.

Среди успешных проектов компании Netflix — фильмы о таких великих личностях, как Майкл Джордан (The Last Dance), Криштиану Роналду (Ronaldo) и Лионель Месси (Messi: The Movie). Эти проекты были высоко оценены зрителями и критиками за глубокий подход и беспристрастное освещение жизни и карьеры спортсменов.

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Винисиус Жуниор Netflix фильмы Реал Мадрид lifestyle Лионель Месси Криштиану Роналду Майкл Джордан
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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